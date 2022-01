Estradas do Ceará tem 46 feridos e 14 mortos em acidentes no Réveillon

Durante o período do Réveillon, 46 pessoas ficaram feridas e 14 morreram em acidentes nas rodovias federais e estaduais do Ceará. Foram 22 feridos e oito mortos em vias estaduais e 24 feridos e seis mortos em vias federais.

De acordo com a operação "Ano Novo 2022" da Polícia Rodoviária Federal (PRF), dos 21 acidentes registrados nas rodovias federais do Estado, 10 foram graves. Cinco acidentes fatais aconteceram no dia 1º de janeiro, três deles envolvendo motocicletas.

Os números registrados pela PRF na operação da virada de 2021 para 2022 são maiores do que os da virada de 2020 para 2021, quando foram 19 feridos e cinco mortos.

Ao todo, 2.457 pessoas e 2.090 veículos foram fiscalizados pelo órgão federal, sendo 1.185 autuados por infrações durante o período do dia 30 de dezembro até 2 de janeiro, no domingo.

O número de pessoas que dirigiam embriagadas nas rodovias federais também foi duas vezes maior do que o computado na fiscalização do ano anterior. Após teste do bafômetro, 22 motoristas tiveram resultado positivo. Três deles foram presos pelo crime de embriaguez ao volante. Foram realizados testes em 1.138 motoristas e motociclistas.

Já nas rodovias estaduais, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) contabilizou 40 acidentes, sendo 13 registros com motocicletas. Em relação à aplicação da Lei Seca, foram registradas 46 ocorrências, com 44 motoristas sob a influência do álcool ou outra substância e dois condutores com capacidade psicomotora alterada.



