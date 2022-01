AMC realiza ação educativa na avenida Bezerra de Menezes

Educadores da AMC entraram em alguns coletivos para alertar motoristas e passageiros sobre a importância das medidas de segurança no trânsito

Nem mesmo as pancadas de chuva registradas em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira, 20, impediram a realização de mais uma ação da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), na avenida Bezerra de Menezes, em busca de um trânsito mais seguro na capital cearense. Desta vez, o alvo principal foram os motoristas de ônibus.

Em apenas uma hora, mais de 20 transportes coletivos foram abordados pelos educadores. A ação teve início às 9 horas e foi finalizada às 11 horas. Em cada ônibus atendido, os agentes da AMC pregavam o discurso de segurança coletiva.

"Nós estamos desde o mês de dezembro com ações educacionais focadas para os ônibus. Nessa ação, primeiramente, parabenizamos os motoristas, profissionais que estão contribuindo na redução dos sinistros", destaca André Luís Barcelos, gerente de educação do órgão.

Desde dezembro, pelo menos 13 garagens já foram visitadas por agentes da AMC, com o intuito de promover um trânsito mais seguro. A expectativa do órgão é de que as ações nas ruas, como a realizada nesta quinta-feira, passem a ocorrer de maneira semanal.

Para Gilberto Pereira, 44, que trabalha como motorista de ônibus há 20 anos, ações que pregam respeito no trânsito são cada vez mais necessárias.

"É muito importante esse trabalho. É fundamental que todo mundo se respeite e que se fale disso. Nós somos profissionais, temos nosso papel, é importante fazer o possível para melhorar a situação", destaca.

Já Glauco Pinheiro, 50, motorista de coletivos há cinco anos, acredita que os trabalhos de conscientização devem ser estendidos a todos os elementos que compõem o trânsito.

"Eu, como motorista de ônibus, procuro respeitar os ciclistas, só que, muitas vezes, eles também não respeitam o espaço da gente. Mesmo com um espaço todo destinado para eles andarem, muitos ainda andam na faixa exclusiva de ônibus", comenta o motorista, que prefere não generalizar, mas cobra respeito mútuo no trânsito.

O gerente de educação da AMC, André Barcelos, concorda que, muitas vezes, os ciclistas não respeitam os espaços como deveriam, mas destaca que eles, juntamente com os pedestres, são os mais vulneráveis no trânsito.

Visando propagar a ação realizada nesta manhã, os agentes da AMC que estavam no local também conversavam com passageiros de ônibus, enquanto pedestres, e com os ciclistas que passavam pelo local.

Um dos pontos abordados durante os diálogos com a população era o cuidado com os chamados "ponto cegos" dos ônibus, locais em que os motoristas do coletivo não conseguem visualizar veículos, ciclistas ou pedestres, o que pode vir a provocar acidentes.

Os coletivos receberam placas externas, em pontos estratégicos, que sinalizam para quem está fora do ônibus, os pontos que, possivelmente, podem não ser vistos pelos motoristas dos coletivos, durante a condução.

"Isso causa um risco muito grande de acidente, mas, as boas atitudes dos pedestres e dos ciclistas, observando esses adesivos e se afastando deles, são mais uma ação de segurança", destaca Barcelos.

Os ciclistas que passavam pela região também receberam placas para serem instaladas em suas bicicletas, o utensílio tem o intuito de protegê-los e servem de alerta para os motoristas.

Para Ana Paula, 45, a bicicleta é seu meio de transporte e equipamento de lazer. A secretária doméstica apoia a ação realizada pela AMC e diz já ter sido vítima de acidente de trânsito.

"É muito bom saber que algo está sendo feito para a nossa segurança. Eu já fui vítima, um carro bateu em mim e foi embora sem prestar socorro, uma irresponsabilidade muito grande", conta Paula, ao mostrar a cicatriz que carrega em seu braço.

A atividade realizada nesta manhã contou com parceria da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus).

Dimas Barreira, presidente executivo do Sindiônibus, destaca que o sindicato sempre estará de portas abertas para apoiar ações que visem promover a segurança no trânsito, além de buscar promover, também, medidas educacionais.

"Todo tipo de ação voltada para um trânsito mais seguro tem sempre a nossa vontade de participar e ajudar. Fazemos treinamentos cíclicos, um dos que eu mais gosto, as empresas também fazem, são as experiências vivenciais que procuram sensibilizar os motoristas", explica Dimas.

Nessas vivências, de acordo com Dimas, os motoristas de ônibus passam por situações reais do cotidiano voltadas, principalmente, ao atendimento de pessoas que precisam de uma atenção a mais, como idosos e portadores de alguma necessidade especial.

Balanço de acidentes

Em Fortaleza, de 2016 a 2021, houve uma redução de acidentes envolvendo ônibus e micro-ônibus públicos e privados, conforme a AMC. Foram 1.857 acidentes com estes veículos em 2016 e 328 em 2020, uma redução de 82%. Em 2021, os dados parciais até o mês de julho, apresentam 167 acidentes, o que indica mais um ano com tendência de queda.

Os dados são da Plataforma Vida, ferramenta digital da AMC, que disponibiliza dados de acidentes de trânsito em Fortaleza, e foram disponibilizados ao O POVO nesta quinta-feira, 20, pelo órgão de trânsito da Capital.

Em relação aos óbitos ocasionados pelos acidentes, foram 41 vítimas em 2016 e 16 no ano passado, o que representa uma redução de 61%. O perfil das mortes é composta de 51% motocicletas, 26,8% eram pedestres, 14,6% eram ciclistas e 7,6% eram ocupantes de veículo motorizado de quatro rodas.

Segundo a AMC, os dados de 2021 ainda estão sendo consolidados e podem registrar alguma alteração. Ainda segundo ao órgão de trânsito da Capital, em 2017 foram registrados 39 óbitos envolvendo acidentes com ônibus e micro-ônibus públicos e privados, 24 em 2018, 27 em 2019 e 17 em 2020.







