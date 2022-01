Motorista detido por atropelar ciclistas é solto após pagar fiança

O motorista preso por atropelar ciclistas em Messejana, Fortaleza, foi encaminhado pela Polícia Militar para a delegacia plantonista, do 30º Distrito Policial. Tasso Silva Arruda, de 35 anos, pagou fiança de R$ 1.500 e foi liberado. Ele atropelou cinco pessoas, três foram encaminhadas ao hospital e duas socorridas no local.

De acordo com uma fonte da assessoria esportiva, um dos ciclistas atingidos quebrou a clavícula. Ele é conhecido como Mar Frutas, proprietário do restaurante Bang's. O cantor Xand Avião usou as redes sociais para comentar o acidente e pedir respeito aos ciclistas. De acordo com o cantor, é necessário manter a distância de um metro dos atletas. "gente dos carros respeitem a distância da gente", relata.

No acidente também houve prejuízo material. Segundo a fonte ouvida pelo O POVO, uma das bicicletas custava em torno de R$ 30 mil. Algumas foram danificadas e não há mais possibilidade de manutenção, pois pode ocasionar um acidente. Os esportistas participavam de um evento de ciclismo e havia carro de apoio e todos os requisitos necessários para o seguimento do passeio, no entanto, o veículo, que há havia ultrapassado a distância permitida em um dos pontos, voltou a fazer manobras e causou o acidente.

Nota da SSPDS

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que o condutor de um automóvel foi autuado em flagrante por crime de trânsito, na manhã deste sábado (22), após uma colisão no bairro Messejana - Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) da Capital. O homem foi conduzido por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) após colidir contra ciclistas ao realizar uma conversão em uma via do bairro. Após ser submetido a exame etilométrico, o homem foi conduzido ao 30º Distrito Policial da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), unidade policial onde foi autuado por crime de trânsito em razão de estar sob efeito de álcool. Um inquérito policial foi instaurado para investigar o caso.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3101-3525, do 30º Distrito Policial (30º DP). O sigilo e o anonimato são garantidos.



O caso

Na manhã deste sábado, 22, o grupo de ciclistas foi atingido por um automóvel. O condutor do carro foi detido e submetido ao teste do bafômetro. Ele foi preso em flagrante, mas pagou fiança e foi liberado em seguida.

