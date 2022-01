Praia de Iracema vai ganhar quatro novos postos de salvamento aquático

A Praia e Iracema, uma das mais frequentadas de Fortaleza, vai ganhar quatro novos postos de guarda-vidas até o fim do primeiro semestre deste ano. As obras, que começaram no último dia 10, são fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a Prefeitura Municipal e a Unimed Fortaleza. Os equipamentos serão gerenciados pela Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA), grupamento especializado da Guarda Municipal que atua há mais de 50 anos em ações de prevenção a afogamentos na faixa litorânea da Capital.



Segundo a Prefeitura, dois dos novos postos de salvamento — o 5 e o 6 — irão funcionar entre o trecho que vai da rua Carlos Vasconcelos até a tradicional Feirinha de Artesanato, na Beira-Mar. A previsão é que as obras desta etapa sejam concluídas no início de fevereiro. Já a entrega dos postos 3 e 4, que serão construídos entre a Praia dos Crush e o Aterrinho da Praia de Iracema, está prevista para junho.



O secretário de Segurança Cidadã da Capital, coronel Eduardo Holanda, ressalta que os novos equipamentos irão facilitar as atividades do grupo de salvamento e proporcionar maior sensação de segurança aos banhistas e frequentadores da orla. “São postos pensados e desenvolvidos tecnicamente para que os guardas tenham uma visão ampla da linha e do litoral, dando mais eficiência em seu trabalho e mais segurança para os banhistas que frequentam nossas praias da região da Beira-Mar”, frisou Holanda.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Novos postos terão layout inspirado nas torres de guarda-vidas das praias de Miami Beach, na Flórida (EUA) (Foto: Ascom/Unimed Fortaleza)



O diretor comercial da Unimed Fortaleza, João Borges, destaca que a parceria com o Poder Público está alinhada com os objetivos institucionais da empresa, entre os quais, a valorização dos espaços coletivos da cidade, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento de ações para promover o bem-estar dos moradores e turistas. “O projeto faz parte de um planejamento da cooperativa de seguir investindo na segurança e bem-estar da comunidade, dentro e fora de nosso espaço físico”, frisou o executivo. Em 2020, a Unimed Fortaleza já havia firmado uma PPP com o Governo do Estado para a construção de 11 postos guarda-vidas na Praia do Futuro, todos já inaugurados.



Segundo a cooperativa, os novos postos terão layout inspirado nas torres de salvamento das praias de Miami Beach, na Flórida (EUA), adaptadas às peculiaridades da orla de Fortaleza. As estruturas vão oferecer abrigo do sol, vento e chuva e estão sendo construídas com materiais sustentáveis, como madeira e telhas ecológicas, que geram baixo impacto ambiental.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags