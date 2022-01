PMCE recupera preservativos, lubrificantes e cervejas furtados de motel em Fortaleza

Todo o material foi apreendido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e restituído à proprietária do estabelecimento

Uma funcionária de um motel de Fortaleza foi encontrada com nove garrafas whiskys e 27 em miniaturas da mesma bebida, uma garrafa de vodka, seis latas de refrigerante, 48 latas de cervejas, três energéticos, um pênis de borracha, 69 carteiras de cigarro, 65 sachês de lubrificante, 450 preservativos, cinco pastilhas e cinco gomas de mascar. O caso foi registrado na última quarta-feira, 20, no bairro São Gerardo. Os produtos foram furtados do estabelecimento.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), responsável pela apreensão, os militares receberam a informação de que um homem estava andando armado com capa tática e radiocomunicador. A partir da situação, os policiais foram ao local e encontraram a mãe do suspeito.

Durante a vistoria foi encontrado o material, e a mulher relatou que trabalhava em um motel e furtou os produtos do local. Ela havia feito um acordo para a rescisão do contrato na empresa. Sobre a arma, ela afirmou que era um simulacro, que não foi achado durante as buscas.

A mulher foi levada ao 10º Distrito Policial, e a proprietário do motel compareceu e confirmou o furto dos objetos. Ela registrou queixa e teve os bens restituídos. A suspeita, por não ter flagrante, responderá por portaria em liberdade.

