Fortaleza tem chuva fraca na manhã desta sexta, 21; veja a previsão

Choveu brevemente na Capital cearense na manhã desta sexta-feira, 21. Seguindo a previsão da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) para o dia, há tendência de chuva em todas as macrorregiões, com intensidade de fraca a moderada, de caráter passageira e em pontos isolados do Ceará.

Da madrugada até a manhã desta sexta-feira, 21, Fortaleza deve apresentar céu variando de nublado a parcialmente nublado com alta possibilidade de chuva. À tarde e à noite, céu variando de parcialmente nublado a sem nuvens. A máxima e a mínima para o dia são 33°C e 24°C, respectivamente.

Em geral, as chuvas previstas devem ocorrer por causa de áreas de instabilidade, bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade.

Prognóstico de chuvas para o próximo trimestre

O prognóstico climático de chuvas foi divulgado pela Funceme nessa quinta-feira, 20, por meio de transmissão ao vivo por meio das redes sociais. A previsão para o trimestre de fevereiro a abril indica 40% de probabilidade de chuvas acima da média, 40% em torno dela e ainda 20% de chances de precipitações abaixo da normal climatológica.



De acordo com a Funceme, o cenário esperado para os próximos meses se dá a partir da análise das condições atmosféricas e oceânicas e dos resultados de modelos numéricos de previsão. Em relação ao mesmo período do ano passado, é mais otimista, já que, em 2021, a maior probabilidade era de precipitações abaixo da média, o que acabou se confirmando ao final do período de três meses.

