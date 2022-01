Homem se torna réu acusado de matar assaltante a coronhadas

Repórter do caderno de Cidades

O acusado teria tomado a arma do assaltante e desferido mais de uma dúzia de coronhadas contra ele. Edney de Oliveira Tabosa disse não ter tido intenção de matar

A 1ª Vara do Júri aceitou nesta quinta-feira, 20, denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE) contra um motorista de 45 anos acusado de matar a coronhadas um homem que o havia assaltado. O caso ocorreu em 24 de maio de 2020 no bairro Jardim das Oliveiras.

Conforme o MPCE, Edney de Oliveira Tabosa foi assaltado por Matheus Lucas Machado Martins e uma adolescente e, em seguida, passou a perseguir a dupla em seu carro. Matheus Lucas perdeu o controle da moto que dirigia e colidiu com uma árvore. Edney, então, enquanto Matheus Lucas estava caído e tentava se reerguer, teria tomado a arma que ele portava e passado a desferir "mais de uma dúzia" de coronhadas, que o levaram à morte.

Em depoimento, Edney afirmou que não tinha a intenção de matar, pretendo apenas impedir a fuga do assaltante. Ele disse que não imaginava que os golpes poderiam causar a morte de Matheus Lucas.

Conforme o MPCE, porém, “o acusado excedeu em muito o direito de prender pessoa que havia lhe assaltado". "É verdade que o acusado havia sofrido um crime anterior contra seu patrimônio, contudo, nada lhe autorizava se vingar da vítima, cometendo um crime de homicídio, suprimindo a vida de outrem de modo ilegal", afirmou na denúncia o promotor Ythalo Frota Loureiro.

"O laudo cadavérico indica um número excessivo de lesões concentradas na região da cabeça, mais de uma dúzia, de modo que a intenção não foi apenas deter o assaltante, mas, sim, espancá-lo de modo feroz, na cabeça, assumindo o risco de matá-lo", prosseguiu o promotor. "Essa ação não é autorizada pela legislação e pelo senso humanitário de Justiça, se trata de crime de homicídio".

O promotor ainda mencionou que o réu respondeu por dois crimes de tráfico de drogas, em 2008 e 2011. Em um dos casos, Edney foi absolvido. Já o outro caso aguarda julgamento.

O réu tem dez dias para apresentar resposta à denúncia. Ele responde ao processo em liberdade. O POVO não conseguiu localizar a defesa do acusado na noite desta quinta-feira.

