Moto roubada em Fortaleza é recuperada em 17 minutos com ajuda de videomonitoramento

Um homem foi preso em flagrante suspeito de roubo a uma motocicleta nessa segunda-feira, 3. A captura ocorreu no início da tarde de ontem, no bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza. Segundo informações da Polícia Militar do Ceará (PMCE), o veículo foi localizado por videomonitoramento em apenas 17 minutos após o crime ser praticado. Outro suspeito de participar no crime continua em liberdade.

Agentes de segurança que se encontravam no bairro Pici receberam a informação de que dois suspeitos pelo roubo foram avistados pelas câmeras do Videomonitoramento na região. Com as características dos acusados, os policiais iniciaram as buscas pela localidade.

Um dos homens foi localizado andando em via pública. Anderson Nascimento de Oliveira, de 25 anos, já possui dua passagens por roubo e uma pelo crime de tráfico de drogas. foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

Já o veículo roubado, que foi encontrado abandonado em via pública, também foi localizado pelas câmeras do Videomonitoramento da SSPDS. A moto foi encaminhada até uma delegacia, onde foi devolvida ao proprietário.



