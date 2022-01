Centro de vacinação contra Covid-19 registra longas filas nos últimos dias

Apesar do tempo médio de espera de cerca de 1hora, população aprova atendimento realizado no local

Desde a última segunda-feira, 17, a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19, sem agendamento prévio, para pessoas que completaram o intervalo de quatro meses da segunda dose está sendo realizada no Shopping Iguatemi. No local, diariamente, é possível observar a formação de uma longa fila de espera.

Anteriormente, as doses destinadas a esse público eram disponibilizadas no Centro de Eventos do Ceará, entretanto, como o equipamento passou a abrigar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, em Fortaleza, a Prefeitura optou por realocar o público de terceira dose (que já tenha superado o intervalo de quatro meses da segunda) por questão de logística.

Sobre o assunto Covid-19: Secretaria da Saúde abre mais 5 pontos de testagem gratuita no Ceará

Governo apresenta regras para entrada no país durante pandemia

Sindicato dos Médicos e ABI pedem impeachment de Queiroga

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quem chega ao Shopping Iguatemi em busca de um dos imunizantes se depara com uma longa fila, que tem o início no ponto de entrada do salão de vacinação e se estende por parte do centro comercial. Seguranças do local auxiliam na organização durante o tempo de espera.

O POVO esteve no local durante a manhã desta sexta-feira, 21, e constatou que o tempo médio de espera na fila era de uma hora. Não houve registro de aglomerações no local, contudo, em muitos pontos da fila, não havia distanciamento entre as pessoas.

Apesar do tempo de espera, quem saía do salão de vacinação aprovava o atendimento recebido e demonstrava compreensão. Adriano dos Santos, 41, que trabalha com eventos, conta que levou cerca de uma hora para ser imunizado.

"Eu cheguei perto das 10h30, passei mais ou menos uma hora na fila. Achei bem tranquilo, todo mundo bem atencioso. Depois da fila, o atendimento é super rápido, a demora maior é pela quantidade de pessoas", explica.

LEIA TAMBÉM| Especialistas explicam aumento de casos de Covid-19 entre familiares



A fiscal Fernanda Oliveira, 34, relata que, apesar da longa fila, o tempo de espera para a sua terceira dose foi menor do que quando recebeu os dois primeiros imunizantes.

"Hoje foi mais rápido. Antes, eu tinha me vacinado no Centro de Eventos. Fica essa fila longa, porque o espaço aqui é menor, mas esperei bem menos hoje", destaca.

Para o contador Yago Soares, 24, o bom atendimento realizado no local faz com que o tempo de espera na fila seja recompensado no final. O jovem, que teve Covid-19 no mês de dezembro, destaca a importância da vacinação.

"Passei mais de uma hora na fila, mas é por uma boa causa. Me sinto mais seguro, tive a doença recentemente, mas, graças à vacina, não foi nada grave, foi bem mais tranquilo", destaca Yago, que acredita que a nova onda de contaminações tem levado muitas pessoas a procurarem o imunizante, o que tem aumentado o tempo de espera na fila dos não agendados.

Procurada pelo O POVO, a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) disse que considera o número de pessoas na fila está dentro da normalidade, já que esta foi a primeira semana de atendimento no local. A pasta acredita que, com o passar do tempo, a tendência é que a demanda seja diluída. Caso isso não aconteça, novas estratégias de atendimento serão planejadas visando a redução do tempo de espera.

Além dos não agendados para a terceira dose, a expectativa da Prefeitura é de que pelo menos 14 mil pessoas recebam os imunizantes, por agendamento, nesta sexta-feira. Até as 14horas deste dia 21 de janeiro, mais de 4,7 milhões de doses já foram aplicadas na capital cearense, segundo o vacinômetro da Prefeitura de Fortaleza.

Do número total de doses aplicadas, mais de 647 mil pessoas já receberam a terceira dose. Ainda de acordo com os dados do vacinômetro, foram realizadas mais de 2,1 milhões de aplicações de primeira dose e quase 2 milhões de segunda dose.

LEIA TAMBÉM| Procura por telemedicina aumenta com casos de Covid-19 e Gripe no Ceará



Tags