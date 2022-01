Covid-19: Secretaria da Saúde abre mais 5 pontos de testagem gratuita no Ceará

Com o aumento, o Estado do Ceará passa a ter 25 centros de testagem gratuita disponíveis para a população

A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) decidiu ampliar a quantidade de centros de testagem gratuitos contra a Covid-19 no Estado. A partir da próxima segunda-feira, 24, o Ceará contará com 25 locais para testar e saber se a população está ou não infectada pelo novo coronavírus.

Os cinco novos pontos serão abertos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), nas cidades de Fortaleza (Centro), Aquiraz, Maranguape, Quixadá e Cedro. A informação foi divulgada pelo governador Camilo Santana nas redes sociais, nesta sexta-feira, 21. Para realizar a testagem, é necessário agendamento na plataforma Saúde Digital.

Bom dia a todas e a todos! O Governo do Estado está ampliando para 25 o número de centros gratuitos de testagem aos cearenses. A partir de segunda-feira serão abertas mais cinco unidades em parceria com o Senac, em Fortaleza (Centro), Aquiraz, Maranguape, Quixadá e Cedro. pic.twitter.com/0ZmeiqeXIL





Com o aumento dos casos de síndromes gripais no Ceará, a procura pelos exames de Covid-19 aumentou, gerando filas nos pontos já disponíveis, como o Hotel Excelsior, na praça do Ferreira. A secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Ricristhi Gonçalves, recomenda à população tentar novamente o agendamento no site para evitar aglomerações. “Para evitar estar em locais de grandes aglomerações, como tem acontecido nas filas no Hotel Excelsior, a gente recomenda que tentem novamente, as agendas são liberadas a cada dois dias. Tente fazer para um local mais próximo da sua residência”, frisa a secretária.

Devido ao grande aumento no número de casos de Covid-19 detectados no início de janeiro, Ricristhi confirmou a terceira da pandemia no Ceará. “Estamos quase superando o número de casos que foi registrado no pico de 2021 devido à alta transmissibilidade da variante Ômicron. Estamos fazendo a vigilância genômica e de todas as amostras utilizadas para sequenciamento, 94% das amostras são sugestivas da variante Ômicron, mostrando que ela já predomina no Estado”, explica.

Mesmo assim, Ricristhi Gonçalves diz ainda não ser possível saber quando será o pico de transmissão na terceira onda. “Nós vamos para a quarta semana de 2022, ainda estamos em uma evolução de uma curva de crescimento de casos que ainda está ascendente. É provável que nas próximas semanas nós tenhamos mais casos. Estima-se que pelo 45 dias ainda sejam necessários para entender se o pico vai reduzir ou não”, afirma Ricristhi.

A secretária reforça a importância da vacinação e do uso de máscaras adequadas. Segundo Ricristhi, “sem dúvida alguma a dose de reforço neste momento pode conferir um pouco mais de proteção. O uso de uma máscara um pouco melhor como a N95 e a Pff2 também são importantes para proteger a população”.



Pontos de testagem gratuita de Covid-19 no Ceará:



Fortaleza:

- Sesi Centro

- Sesi Parangaba

- Sesi Barra do Ceará

- Drive-thru no Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

- Hotel Excelsior (Fortaleza, sem necessidade de agendamento)

- Drive-thru do Shopping RioMar Kennedy (Fortaleza)



- Rodoviária Engenheiro João Thomé (exclusivo para viajantes)

- Aeroporto Internacional Pinto Martins (exclusivo para viajantes)

- Sesc Fortaleza (av. Duque de Caxias)

- Senac Fortaleza (av. Tristão Gonçalves)

Maracanaú



- Sesi Maracanaú (Distrito Industrial)

Juazeiro do Norte

- Sesi Juazeiro do Norte (Pirajá)

- Aeroporto de Juazeiro do Norte - exclusivo para viajantes.

Sobral



- Sesi Sobral (Centro)

Iguatu

- Sesc Iguatu (Centro)

São Gonçalo do Amarante



- Sesc (Conjunto São Gonçalo)

Crateús



- Sesc Crateús (Fátima)

Crato



- Sesc Crato (Centro)

Quixeramobim



- Sesc (Centro)

Ibiapina



- Sesc Ibiapina (V. Aragão)

Aracati



- Sesc Aracati (Pedregal)

Aquiraz



- Senac Aquiraz (Centro)

Maranguape



- Senac Maranguape (Centro)

Quixadá



- Senac Quixadá (Alto S. Francisco)

Cedro



-Senac Cedro (Centro)

