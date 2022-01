Instituto JCPM abre inscrições para oficinas de férias gratuitas em Fortaleza

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM), em Fortaleza, abre inscrições para oficinas gratuitas de qualificação. As inscrições já estão abertas e acontecem por meio de formulário digital. Ao todo, são disponibilizadas 120 vagas para as oficinas de dança, maquiagem e design de sobrancelhas, com entrega de certificado ao final. Interessados podem se inscrever até o dia 21 de janeiro.

A programação é destinada para jovens a partir de 16 anos, estudantes ou ex-alunos de escolas públicas e que sejam moradores dos bairros do entorno dos shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy. As aulas aconteceram no formato presencial. Dessa forma, é necessário que todos os inscritos estejam com a vacinação contra Covid-19 completa. A confirmação do esquema vacinal ocorrerá no ato de inscrição.

A confirmação da matrícula se dará após o preenchimento de todos os requisitos, como ordem de inscrição, perfil social e certificado de vacinação contra a Covid-19. Para se inscrever, basta acessar o formulário do projeto.



Durante os encontros, serão adotados protocolos como uso obrigatório de máscara e manutenção de distanciamento entre os alunos, disponibilização de álcool gel e higienização contínua dos espaços, além de tapetes sanitizantes nos acessos.

Confira a programação das oficinas gratuitas:

Dança – 20h/aula

Oficina de Dança Papicu - Quartas e Sextas de 14h às 16h

Oficina de Dança Kennedy - Terças e Quintas de 14h às 16h



Básico em Maquiagem – 40h/aula

Básico em Maquiagem Papicu - Segundas, Quartas e Sextas de 14h às 17h

Básico em Maquiagem Kennedy - Segundas, Quartas e Sextas de 14h às 17h



Design de Sobrancelhas 40 h/aula

Oficina de Design de Sobrancelha Papicu - Segundas, Quartas e Sextas de 14h às 17h

Oficina de Design de Sobrancelha Kennedy - Terças e Quintas de 14h às 17h

SERVIÇO

Oficinas de Férias do Instituto JCPM em Fortaleza

Clique aqui para acessar o formulário de inscrição

Início das aulas: 24 de janeiro

Modalidade: Presencial

Mais informações: pelo WhatsApp (85) 99157-4909/99105-4395 ou no Instagram @ijcpm





