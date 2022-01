Pai de policial militar é assassinado com tiros na cabeça em Fortaleza

Um idoso de 61 anos, pai de um policial militar do Ceará, foi morto a tiros na noite desta terça-feira, 18, em Fortaleza. O crime ocorreu por volta das 20 horas, na rua Florêncio Alencar, na Barra do Ceará, próximo ao centro de treinamento do Ferroviário Atlético Clube (FAC). Testemunhas relataram ao O POVO que a vítima foi atingida na cabeça e morreu na hora. Os autores dos disparos não foram identificados e fugiram do local logo após o crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a ocorrência foi atendida por equipes do 20º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil. Os agentes receberam chamados da população, após o assassinato, por meio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Quando chegaram ao local do crime, o idoso já não apresentava qualquer sinal vital.

A Perícia Forense também foi ao local para recolher o corpo e coletar fragmentos e indícios que possam auxiliar as investigações. Os policiais continuam em buscas na tentativa de localizar e prender os autores do assassinato. Segundo a SSPDS, o DHPP já abriu um inquérito para apurar as circunstâncias, a autoria e a motivação do crime.

