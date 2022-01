Mulher de 20 anos é morta a tiros no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza

Uma mulher de 20 anos foi morta a tiros no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, nesta segunda-feira, 17. As informações são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).



A vítima foi morta em via pública. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para o local.

Um inquérito policial foi instaurado, e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. Buscas são realizadas visando identificar a autoria, bem como descobrir a motivação do crime.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3257 4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.

