Vídeo: PMs agridem homem com tapas, socos e pontapé durante ocorrência

Policiais militares foram filmados agredindo um homem com socos e pontapé durante uma abordagem na madrugada desse domingo, 17, em uma comunidade do bairro Aerolândia, em Fortaleza. As imagens, que foram divulgadas nas redes sociais, mostram três PMs cercando o suspeito do lado da viatura. O homem recebeu golpes no pescoço, abdômen e na cabeça. Durante as agressões, os agentes efetuaram pelo menos dois disparos.



No vídeo, o alvo da abordagem aparece conversando com dois policiais, quando um deles se aproxima do homem e lhe aplica um tapa na altura do pescoço. Um outro agente chega por trás e acerta um chute na parte inferior do tronco. Na sequência, ele atinge o suspeito na cabeça com algo que parecia ser uma garrafa de vidro. A ação é encerrada com o homem sendo colocado na viatura, enquanto uma mulher pedia que ele não fosse preso.



Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PM-CE) informou que a abordagem ocorreu logo após a corporação receber denúncia sobre caso de perturbação do sossego e aglomeração de pessoas



Os PMs que atenderam a ocorrência alegaram que foram recebidos a tiros por indivíduos quando chegavam ao local da ocorrência. Segundo os agentes, havia um som com volume e um dos suspeitos teria se recusado a diminuir o barulho e arremessado garrafas, pedras e outros objetos em direção à equipe.

De acordo com a PM-CE, os disparos efetuados pelos militares durante a abordagem foram com “munições menos letais”. A corporação ainda afirma que durante as diligências quatro pessoas foram presas em flagrante. O grupo foi conduzido para o 2º Distrito Policial (DP). Os suspeitos foram autuados pelos crimes de desacato, resistência e desobediência. Todos foram liberados após prestarem depoimento.



Sobre os possíveis excessos cometidos pelos agentes durante a ocorrência, a PM-CE informou que “não compactua com desvios de conduta de seus agentes” e disse ter determinado a apuração dos fatos para eventual responsabilização dos envolvidos.

