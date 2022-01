Ceará ultrapassa 180 mil cadastros de crianças de 5 a 11 anos para vacinação contra Covid

Mais de 183 mil crianças de 5 a 11 anos estão cadastradas na plataforma Saúde Digital, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), para receberem a vacina contra a Covid-19 no Ceará. A informação foi divulgada pelo governador Camilo Santana, em publicação nas redes sociais nesta quinta-feira, 13.

Com isso, o Estado superou a marca de 20% de cearenses nessa faixa etária aptos a receberem o imunizante da Pfizer. A vacinação infantil contra a Covid-19 está prevista para começar até este fim de semana. Ao todo, o Estado tem 904 mil crianças de 5 a 11 anos.

Camilo voltou a reforçar a necessidade de os pais realizarem o cadastro das crianças "o quanto antes" na página vacinacaocovid.saude.ce.gov.br. "As vacinas pediátricas da Pfizer devem chegar amanhã cedo ao Ceará e a imunização das nossas crianças será iniciada até este fim de semana. Juntos vamos superar essa pandemia! #VacinasSalvamVidas", escreveu ele.

O cadastro para a vacinação de crianças contra a Covid-19 no Ceará foi aberto no dia 16 de dezembro, mesma data em que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o uso do imunizante da Pfizer no grupo de 5 a 11 anos.

Como fazer o cadastro no Saúde Digital?

No Ceará, é preciso realizar o cadastro na plataforma Saúde Digital para a vacinação contra a Covid-19. O POVO explica como fazer o cadastro na plataforma.

1) Para se cadastrar, é preciso acessar o site Saúde Digital (vacinacaocovid.saude.ce.gov.br/) e clicar em "Ainda não tenho cadastro";





Cadastro de vacinação no Ceará contra Covid-19. (Foto: Reprodução/Site Saúde Digital)







2) Serão solicitadas informações básicas, como país de origem, CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, telefone para contato, sexo, raça/cor e informações profissionais. O fornecimento do Cartão Nacional de Saúde (CNS) é opcional;





Para se cadastrar, é necessário preencher os campos com dados pessoais. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)







3) A próxima fase pede dados de saúde para identificar se a pessoa faz parte de grupos prioritários. Também é questionado se você teve Covid-19 recentemente;





Na segunda etapa, são perguntadas informações sobre a classificação da pessoa em grupos prioritários. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)







4) A última etapa do processo pede o endereço de residência da pessoa, que servirá de base para o agendamento no município de aplicação da vacina;





Na tela seguinte, é necessário fornecer dados sobre o endereço de residência. (Foto: Reprodução/ Saúde Digital)







5) Após o preenchimento de todos os dados, será aberta uma página para a confirmação de todos os dados. Nela, a pessoa deve criar uma senha de acesso e informar um e-mail;

6) A Secretaria da Saúde enviará um link de confirmação do cadastro para o e-mail fornecido.

O que fazer se o e-mail de confirmação do cadastro não chegar?

Primeiro, confira todas as caixas do seu e-mail, como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o Cadastro Estadual de Vacinação. No site da Sesa e do Governo do Ceará, está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibiliza o número 156.

