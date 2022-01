Vacinação infantil: menino quilombola será primeira criança brasileira imunizada contra a Covid-19

A vacinação ocorrerá no estado de São Paulo, que começa a aplicar as doses pediátricas contra a Covid-19 nesta sexta-feira, a partir das 12 horas

Um menino quilombola com deficiência motora será a primeira criança na faixa etária de 5 a 11 anos a receber a vacina infantil contra a Covid-19. A informação é do jornal O Globo.

A vacinação ocorrerá no estado de São Paulo, que começa a aplicar as doses pediátricas contra a Covid-19 nesta sexta-feira, 14 de janeiro. A prioridade será de crianças com comorbidades ou deficiências. A expectativa do governo paulista é vacinar 4,3 milhões de crianças no período de três semanas.

Haverá uma cerimônia simbólica, a partir das 12 horas, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), para dar início à imunização deste novo público-alvo. O governador João Doria participará do ato, que será realizado no mesmo local onde ocorreu a aplicação da primeira vacina contra a Covid-19 no Brasil.

No Ceará

Por volta das 12h40min desta sexta-feira, 14, o Estado recebe 55.100 doses do imunizante pediátrico desenvolvido pela farmacêutica Pfizer.

Em coletiva de imprensa na última segunda-feira, o secretário estadual da Saúde, Marcos Gadelha, afirmou que a "perspectiva é iniciar esse processo de vacinação no Estado do Ceará entre os dias 15 e 17".



