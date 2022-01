Hospital Doutor Oswaldo Cruz passa a atender beneficiários do IPM Saúde

Em janeiro de 2022, o Hospital Doutor Oswaldo Cruz (HDOC) passou a realizar atendimentos e exames para beneficiários do Instituto de Previdência do Município (IPM). A unidade 24 horas, localizado no bairro Centro, em Fortaleza, oferece as especialidades de clínica médica, traumatologia e cirurgia geral (sobreaviso), além de atendimentos e exames eletivos em diversas áreas.

Com o aumento dos casos de síndromes respiratórias, dentre elas de uma nova variante da Covid-19, o hospital é credenciado em momento oportuno. “O novo credenciamento faz parte da estratégia de ampliação da rede de atendimento do IPM Saúde, visando garantir mais opções de atendimento aos servidores da Prefeitura de Fortaleza e a seus dependentes”, pontua o superintendente do IPM, Josué Lima.

O HDOC conta com equipamentos e instalações modernas. A unidade de saúde possui centro cirúrgico com duas salas; UTI adulta com 10 leitos, sendo um de isolamento; 50 leitos de enfermaria e apartamento; centro de imagem (raios X, tomografia e ultrassonografia ); oito consultórios; exames de colonoscopia e endoscopia; cirurgias e procedimentos ambulatoriais.

Opções de atendimento:

Emergência e Urgência



Clínica médica, traumatologia e cirurgia geral (sobreaviso);

Exames 24 horas

Ultrassonografia, raios X, tomografia computadorizada, laboratório de análises clínicas, eletrocardiograma;

Atendimentos eletivos



Clínica médica, ortopedia, urologia, neurologia, geriatria, ginecologia, mastologia, dermatologia, cardiologia, proctologia, gastroenterologia;

Exames eletivos

Colonoscopia, endoscopia digestiva, mamografia;

Cirurgias eletivas

Cirurgia geral, oncológica, traumatológica e ortopédica, urológica, torácica, otorrinolaringológica, vascular.

Serviço

Hospital Doutor Oswaldo Cruz (HDOC)

Endereço: Rua Rocha Lima, 231-A - Centro

Telefone geral: (85) 3512.0064

Central de marcações: (85) 9 8223.7911 (exclusivo para marcação de atendimentos eletivos)



