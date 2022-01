Hospitais estaduais em Fortaleza e no Cariri abrem vagas temporárias para profissionais de saúde

Vagas são para hospitais Leonardo da Vinci, na Capital, e Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte. Os interessados devem enviar currículo com certificados de títulos para o e-mail dos hospitais até o dia 10 de janeiro

Em Fortaleza, o Hospital Estadual Leonardo da Vinci (HELV), e em Juazeiro do Norte, o Hospital Regional do Cariri (HRC), abriram vagas temporárias para profissionais de saúde com registro ativo. Ambos hospitais são da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e suas unidades são administradas pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).

No HELV, são ofertadas 60 vagas para técnicos em enfermagem, 50 vagas para médicos de diversas especialidades, 20 vagas para enfermeiros e cinco vagas para fisioterapeutas, além de cadastro de reserva.

No HRC, são oito vagas para técnicos em enfermagem, sete vagas para médicos de diversas especialidades, cinco vagas para enfermeiro, e seis vagas para fisioterapeutas, também cadastro de reserva para todos os cargos.

Os interessados devem enviar currículo com certificados de títulos para o e-mail dos hospitais até o dia 10 de janeiro. No campo “Assunto”, os profissionais devem indicar o cargo de interesse.

Serviço

E-mail do Helv: [email protected]

E-mail HRC: [email protected]



