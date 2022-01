Hospitais Regionais no Ceará abrem 131 vagas temporárias para profissionais de saúde

O Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, e o Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, estão contratando profissionais da área da saúde. Ao todo, estão sendo ofertadas 131 vagas temporárias e mais cadastro de reserva em diversas áreas de atuação. As inscrições para seleção são feitas por e-mail até o próximo dia 14, conforme unidade de saúde de interesse.

Os hospitais são da Secretaria de Saúde do Estado (SESA) e geridos pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).

No HRSC, estão sendo ofertadas 10 vagas para Enfermeiro, 28 vagas para Técnico em Enfermagem e 09 vagas para Fisioterapeuta, além de vagas para a formação de cadastro de reserva.

No HRN, as vagas ofertadas são para: Enfermeiro- 15 Vagas; Médicos (Várias Especialidades) - 17 Vagas; Técnico em Enfermagem- 30 Vagas; Fisioterapeuta- 09 Vagas; Auxiliar Administrativo - 02 Vagas; Auxiliar de laboratório - 04 Vagas; Assistente Social - 01 Vaga; Nutricionista - 01 Vaga; Farmacêutico - 01 Vaga; e Auxiliar de farmácia - 04 vagas. Todos os cargos estão com vagas também para cadastro de reserva.

No caso do Hospital Regional Sertão Central, os interessados devem enviar currículo para o email [email protected]. Já para as vagas do Hospital Regional Norte o email é [email protected]

