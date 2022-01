Centro de Testagem para Covid-19 começa a funcionar em Juazeiro

A novidade é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Saúde do Ceará com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) e começou nesta segunda-feira, 10

O novo Centro de Testagem gratuita para Covid-19 de Juazeiro do Norte começou a funcionar nesta segunda-feira, 10. O serviço está disponível na unidade regional do Sesi, localizada na rua José Marrocos, bairro Romeirão. O equipamento é mantido por meio de uma parceria entre a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) e a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). O atendimento ocorre mediante agendamento online.

Para marcar o dia e horário do teste, é necessário que a pessoa esteja cadastrada na plataforma Saúde Digital. O agendamento é liberado às segundas e quintas-feiras para os dias subsequentes. Após o registro completo, o usuário receberá um e-mail para a validação dos dados. Segundo a Sesa, serão realizados, em média, 130 exames por dia.

Além do Centro que passou a funcionar no Sesi, Juazeiro do Norte conta com um outro ponto de testagem no Aeroporto Orlando Bezerra de Menezes, montado ainda dezembro, mas exclusivo para viajantes. A iniciativa ocorreu logo após o aumento dos casos de síndromes gripais em virtude da introdução da variante H3N2 do vírus Influenza A no Ceará.

Para conter o avanço da gripe e da Covid-19 ao mesmo tempo, a Sesa também abriu outros cinco Centros de Testagem em todo o Estado nesta segunda-feira. Em Fortaleza, os novos locais de atendimento são as unidades do Sesi na Sesc no Centro, Parangaba e Barra do Ceará. Outras duas unidades também foram inauguradas em Maracanaú e Sobral.



Veja onde os novos Centros de Testagem estão funcionando

Sesi Centro – Endereço: Rua Padre Ibiapina, 1449 – Jacarecanga, Fortaleza;

Sesi Parangaba – Endereço: Avenida João Pessoa, 6754 – Parangaba, Fortaleza;

Sesi Barra do Ceará – Endereço: Rua Florêncio de Alencar, 900 – Barra do Ceará, Fortaleza;

Sesi Maracanaú – Endereço: Avenida Senador Virgílio Távora, 1103 – Distrito Industrial;

Sesi Juazeiro do Norte – Endereço: Rua José Marrocos, 2265, Pirajá;

Sesi Sobral – Endereço: Av. Dr. José Arimathéa Monte e Silva, 1003 – Centro.

