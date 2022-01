Dupla suspeita de duplo homicídio é capturada com seis armas de fogo na Sapiranga

Dois suspeitos de tentativa de duplo homicídio foram capturados na noite dessa quinta-feira, 6. A ação ocorreu no bairro Sapiranga, em Fortaleza. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com os capturados, foram apreendidos cinco revólveres calibre 38 e uma pistola 9mm, além de munições.

Os suspeitos vinham sendo investigados pela Coordenadoria de Inteligência. Entre as acusações criminosas na região, estava a participação em uma dupla lesão corporal a bala, ocorrida na quinta-feira, em um local conhecido por “Beco do Frango”. Na ocasião, um homem de 47 anos e outro de 35 anos foram atingidos por disparos de arma de fogo em um estabelecimento comercial.

Com as informações necessárias, equipes da PMCE se locomoveram para a suposta residência dos indivíduos, na Sapiranga. Ao tomarem conhecimento da presença dos agentes de segurança, os suspeitos tentaram fugir do local. Um adolescente de 17 anos foi apreendido e um homem de 32 anos foi preso. Também foram confiscados cinco revólveres calibre 38, uma pistola 9mm, 54 munições calibre 38, oito munições 9mm, uma munição calibre 380 e dois carregadores também de 9mm.

O homem foi identificado como Marciano da Silva Gadelha, de 32 anos. Ele foi capturado e conduzido a uma delegacia, onde foi autuado em flagrante por corrupção de menores, posse ilegal de arma de fogo e organização criminosa. Já o adolescente foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi ouvido. Ele vai responder a um ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Ele já responde a outros atos infracionais análogos aos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo.

As investigações continuam para identificar e capturar os outros suspeitos envolvidos na ação criminosa.



