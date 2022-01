Homem é preso por descumprir medida protetiva de ex-namorada em Fortaleza

Ele é suspeito de manter uma casa de prostituição e não aceitava o fim do relacionamento com uma das funcionárias

Um homem de 44 anos, suspeito de ameaçar a ex-namorada e descumprir medidas protetivas, que teriam sido deferidas para proteger a mulher de 27 anos, foi preso nesta quarta-feira, 5, em Fortaleza. A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. Quatro celulares e uma réplica de arma de fogo foram apreendidos.



O indivíduo, que não teve o nome divulgado, tem antecedentes por desacato e é apontado como dono de uma casa de prostituição. Ele teria se relacionado com uma das funcionárias e não aceitava o fim do relacionamento. A mulher teria passado a ser ameaçada e registrou um Boletim de Ocorrência (B.O). O homem a perseguiu e alegou que iria expor vídeos íntimos gravados por ele contra a vontade da vítima.



O homem expôs, para familiares e vizinhos da vítima, que ela trabalhava na casa de prostituição. Ele foi preso em um motel. "Lá, foram encontrados quatro celulares e uma réplica de arma de fogo que estava debaixo do colchão do suspeito. Ele foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza. Na unidade, o mandado de prisão preventiva foi cumprido em desfavor dele. As investigações continuam com o objetivo de investigar a conduta do homem", divulgou a Polícia Civil.