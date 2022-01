Saiba onde e como realizar testes gratuitos para Covid-19 no Ceará

Com o aumento de casos de síndromes gripais no Ceará, a demanda pela realização de testes rápidos que detectam a presença do vírus da Covid-19 também cresceu nos últimos dias. Na Capital, a população que deseja recorrer a esse serviço pode se dirigir ao Centro de Testagem no Hotel Excelsior. Localizado na rua Guilherme Rocha, no Centro, o local é o principal ponto de testagem gratuita da cidade.



Sobre o assunto Dezembro foi o mês com mais casos positivos de Covid em testes de farmácias desde agosto

Ceará soma 24.823 mortes e 957.498 casos de Covid-19

Camilo anuncia plano para ampliação de leitos para síndrome respiratória

Camilo vai discutir mudança na realização de eventos festivos nesta quarta

Por dia, o Centro realiza 200 testes RT-PCR. De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), qualquer pessoa, mesmo sem sintomas, pode ter acesso ao exame. Os atendimentos acontecem por ordem de chegada, basta apresentar um documento com foto. É aconselhado a chegada antecipada no local para a retirada da ficha de atendimento.O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outros pontos de Fortaleza também oferecem o serviço gratuito, mas com agendamento prévio. Como é o caso do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), que mantém o funcionamento de no formato Drive-Thru, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16 horas. A unidade de saúde realiza, em média, 200 exames por dia.

A modalidade Drive-Thru é ainda oferecida no Shopping RioMar Kennedy. Ambos os agendamentos podem ser realizados através da plataforma Saúde Digital.

Viajantes

Dois outros centros de testagem foram disponibilizados para os viajantes que passam ou partem de Fortaleza. O Centro de Testagem para Viajantes no Aeroporto de Fortaleza (Pinto Martins) funciona na plataforma de desembarque, com atendimento 24h. Já para os viajantes na Rodoviária de Fortaleza (Engenheiro João Thomé), encontram o serviço na plataforma de desembarque, das 8h às 18h.

A prefeitura de Fortaleza ainda indica que o fortalezense que estiver apresentando sintomas, tais como tosse, febre, falta de ar e dores no corpo, também pode recorrer a um dos 116 postos de saúde da Capital.

Testes no Interior

A realização do serviço de testagem no Interior do Estado é ministrado seguindo medidas impostas pelas prefeituras municipais. Para saber mais, é aconselhado pesquisa nas redes sociais ou plataforma oficial do município. Em caso de urgência, procure uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h).

Serviço:

Centro de Testagem no Hotel Hotel Excelsior

Rua Guilherme Rocha, 172, Centro - Fortaleza

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Drive-Thru do RioMar Kennedy

Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Presidente Kennedy, Fortaleza (Acesso pela entrada 3, pela Avenida Dr. Theberge)

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8 às 17h

Drive-Thru no Hospital Geral de Fortaleza (HGF)

R. Ávila Goularte, 900 – Papicu, Fortaleza

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 16 horas



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui



Tags