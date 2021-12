Farmácias de Fortaleza registram falta de Tamiflu após aumento de síndromes gripais

Após o registro dos primeiros casos de Influenza A no Ceará, farmácias de Fortaleza registram alta na procura pelo medicamento fosfato de oseltamivir, o Tamiflu, usado na prevenção e no tratamento de pacientes com Síndrome Gripal (SG) ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O POVO consultou quatro redes de drogarias nesta segunda-feira, 27, em diferentes bairros da Capital e em nenhuma delas a substância estava disponível.

Foram pesquisadas as farmácias Pague Menos, no bairro Aldeota, Extrafarma, no Joaquim Távora, Drogasil, no Bairro de Fátima e a Farmácia Central, no José Bonifácio. Em apenas uma das quatro drogarias analisadas há previsão de que o estoque seja reposto, a Drogasil, que espera a chegada de um novo lote do medicamento para esta terça-feira, 28. Contudo, devido à alta procura, as vendas serão realizadas mediante reserva, segundo informou um atendente.

LEIA TAMBÉM | Aumento de síndromes gripais causa falta de testes para Influenza nas farmácias de Fortaleza



Nas outras três unidades, funcionários disseram que ainda não receberam resposta dos fornecedores sobre pedidos por mais remessas do medicamento. “O problema é geral, em muitas farmácias do Brasil. Depois que começaram os casos [de gripe], a procura tem sido muito grande. De cada dez ligações que recebemos, pelo menos umas seis são pedidos de pessoas querendo Tamiflu, mas no momento não temos e nem sabemos quando vai chegar”, disse a atendente de uma das drogarias consultadas.

O POVO procurou a farmacêutica Roche Farma Brasil, responsável pela produção do Tamiflu no País, para saber quais são as causas do desabastecimento e se há expectativa para a reposição dos estoques nas farmácias. A empresa, no entanto, não havia enviado resposta para os questionamentos até o fechamento desta matéria.

Além da escassez, o aumento na demanda também tem puxado uma alta considerável no preço do Tamiflu nas drogarias da Capital cearense. Antes do surto de síndromes gripais, o medicamento era comercializado a valores que variavam de R$ 160 a R$ 180. Agora, com o avanço da Influenza, o remédio é encontrado por até R$ 270, quase 70% a mais do que o preço normal. Na pesquisa realizada pelo O POVO, a oferta mais vantajosa não custava menos de R$ 244 para uma caixa com dez cápsulas.

O remédio também é disponibilizado pela rede pública, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS). Questionada pela reportagem sobre o nível de regularidade da oferta, a assessoria de imprensa da pasta prometeu enviar resposta até esta terça-feira, 28.

Ação no organismo

Indicado para o tratamento e profilaxia (prevenção) da gripe em adultos e crianças com mais de um ano de idade, o Tamiflu só pode ser vendido mediante prescrição médica. O antiviral reduz a proliferação dos vírus influenza A e B, por meio do bloqueio da ação viral das células já infectadas, criação de uma barreira de proteção nas células ainda não infectadas e inibição da propagação do vírus no organismo. A ação ajuda a reduzir a duração dos sintomas gripais, além de evitar agravamento e possíveis complicações da doença.

