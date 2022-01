Rua interditada em Fortaleza por árvore caída no bairro de Fátima é liberada

A rua Deputado João Pontes, localizada nas proximidades da Praça Argentina Castelo Branco, no bairro de Fátima, em Fortaleza, foi liberada na noite dessa segunda-feira, 3. A via estava interditada após a queda de uma árvore na noite de ontem. A liberação ocorreu por meio do trabalho da equipe da 1ª Companhia do Batalhão de Busca e Salvamento (1ª Cia/BBS) do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) após corte da estrutura que caiu.

Devido ao acidente, um poste de iluminação também chegou a desabar atingindo uma idosa que caminhava na praça. Conforme o Corpo de Bombeiros, ao ser atingida, a senhora ficou desacordada no local. Ela recebeu ajuda de populares para se levantar e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com um trauma no braço e encaminhada a uma unidade de saúde da Capital.

De acordo com o primeiro-tenente Amaury, ao chegar no local, foi constatado que o acidente ocasionou a queda de dois postes de fiação elétrica. Além disso, um carro de passeio particular também foi atingido pela queda da árvore. “Constatamos que uma árvore localizada na praça tombou por cima de um veículo estacionado e arrastou no percurso da queda a fiação elétrica ocasionando a queda de dois postes”, disse o comandante.

Para iniciar o trabalho de liberação da rua, a guarnição do salvamento 01 aguardou a companhia de energia elétrica providenciar o corte da energia dos postes tombados para iniciar o corte da árvore. Após a empresa realizar o desligamento, os bombeiros iniciaram o corte, por volta das 20 horas, concluindo o serviço por volta das 22h30min.

Os bombeiros militares foram acionados pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Atuaram na ocorrência, o primeiro-tenente Amaury, subtenente Acelino, subtenente Everaldo e soldado Raul na viatura de Auto Salvamento 64 (AS 64).

Balanço de ocorrências

Em 2021, o Corpo de Bombeiros atendeu a 447 ocorrências de corte de árvore em perigo na Capital e nan Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), enquanto que no Interior foram atendidas 379. No geral, em 2021, somando Capital e Interior, foram atendidas 826 ocorrências.

