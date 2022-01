Vila de Jericoacoara passa por reparos após ser danificada por enxurrada

As ruas da vila de Jericoacoara foram danificadas por uma enxurrada causada pelas fortes chuvas entre este sábado, 1º, e domingo, 2. Com registro de 91mm, a precipitação causou alagamentos nas principais vias de acesso à faixa litorânea e ao centro comercial da praia, deixando vários eletrodutos e tubulações expostas. De acordo com a Prefeitura Municipal de Jijoca, parte da verba utilizada para reparar os estragos será retirada da taxa de turismo cobrada para ter acesso à Vila.

Dentre os danos causados pela forte chuva, o principal está ligado diretamente à energia elétrica de Jericoacoara. Como a iluminação pública é feita por meio de cabos subterrâneos, a enxurrada acabou deslocando muita areia das ruas, ocasionando a exposição da fiação da rede elétrica.

Após o incidente, a equipe de guarda-vidas de Jericoacoara e o secretário de Infraestrutura do município, Edineldo Freitas, estiveram no ponto da praia mais afetado pelo estrago das chuvas para averiguar a situação. Um trator foi utilizado para recobrir os eletrodutos.

Para reparar a rede elétrica da Vila, a Enel Distribuição Ceará foi solicitada pela Prefeitura. A companhia afirma que todos os esforços estão sendo tomados para que os reparos sejam concluídos o mais breve possível. Segundo a Prefeitura, apesar do transtorno, não há registro de pessoas feridas, casas alagadas ou desabadas decorrente a forte chuva.

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) ao menos 91 municípios registraram chuvas entre às 7 horas de sábado, 1º, e às 7 horas deste domingo, 2. O calendário das chuvas apontou as regiões do Cariri e do Litoral Norte como os maiores acumulados.

Reparos pagos com taxa de turismo

Desde 2017, para adentrar a Vila de Jericoacoara é necessário pagar uma taxa de turismo sustentável no valor de R$ 30,00 por até sete dias, com acréscimo de R$ 3 por dia a mais. Dessa vez, segundo a Prefeitura Municipal de Jijoca, parte da verba advinda da taxa, que tem a finalidade de ser aplicada na coleta de lixo e estudo de recuperação da duna do pôr do sol, será utilizada para amenizar os danos causados pela enxurrada.

Mesmo com o fechamento da Vila entre abril e julho do ano passado, devido a pandemia da Covid-19, foram recebidos 662 mil turistas somando os anos de 2019 e 2020.

