Torre de igreja desaba após fortes chuvas em Caucaia, na Região Metropolitana

Ninguém ficou ferido e a estrutura da edificação não foi comprometida com o incidente, conforme análise da Defesa Civil do município

Fortes chuvas derrubaram a torre da paróquia São Miguel, localizada em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesse domingo, 2. De acordo com nota da assessoria de imprensa do município, o peso fez com que a torre da construção tombasse. Ninguém ficou ferido com o incidente e não há risco de novos desabamentos, segundo equipe da Defesa Civil que atendeu a ocorrência.

Rafael Barata, secretário da igreja, lamentou o ocorrido, mas disse que a comunidade já estava se mobilizando para realizar uma reforma no prédio. "Na última missa do ano, o padre pediu ajudas para iniciar o processo, já estávamos nos organizando para isso", disse. Ele explica que a preocupação atual da administração é preparar a estrutura para que o processo de reconstrução comece. Não há previsão de quando o templo voltará a receber celebrações.

Caucaia registrou 40,4 milímetros (mm) de chuva entre as 7 horas de sábado, 1º, e o mesmo horário do domingo, 2, conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Foi o segundo dia consecutivo em que o município da RMF teve chuva significativa, com registro de 26,4 mm nas 24 horas anteriores.

Choveu cerca de 40 milímetros em Caucaia entre às 7 horas desse sábado, 1°, e o mesmo horário do domingo, 2 (Foto: Via WhatsApp O POVO)



O POVO procurou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/CE) sobre a ocorrência, mas não foi respondido até a publicação desta matéria.

