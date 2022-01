Fortaleza registra alagamentos na avenida Duque de Caxias neste domingo, 2

O segundo dia do ano começou com chuva na Capital cearense. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a tarde e a noite deste domingo, 2 de janeiro, permanecerão nublados, mas com baixa possibilidade de precipitações. Entretanto, O POVO registrou alagamentos em alguns pontos da Cidade.

Na avenida Duque de Caxias, por exemplo, pedestres passaram pelo cruzamento com os pés afundados na água. Ciclistas e motociclistas também tiveram que cruzar as ruas entre o alagamento.

O mesmo cenário aconteceu no cruzamento entre as ruas Assunção com Meton de Alencar e Clarindo de Queiroz. Nas fotografias, é possível perceber pessoas fora das calçadas para evitar as poças. Veja fotos:

Entre a noite de sábado, 1º, e o início de domingo, 2, até as 12 horas, quatro ocorrências referentes à chuva foram registradas pela Defesa Civil de Fortaleza. São elas: risco de alagamento, risco de desabamento, solicitação de lonas para residência com goteira. A quarta foi encaminhada para a empresa Enel, porque um gerador de energia sofreu pane.



