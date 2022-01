Jericoacoara: vídeo mostra enxurrada pelas ruas de areia da vila neste domingo

Com chuvas de 91mm entre o sábado, 1º, e domingo, 3, as ruas dos principais acessos à faixa litorânea e ao centro comercial da Praia de Jericoacoara ficaram alagados. Vídeo mostra a enxurrada na manhã deste domingo. A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara afirma que não houve nenhum dano e que o comércio está aberto normalmente.



Jericoacoara tem fortes chuvas durante a madrugada de domingo.



Vídeo: Leitor via WhatsApp O POVO pic.twitter.com/tZVK4oejSp — O POVO (@opovo) January 2, 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme informações da Prefeitura, o titular da Secretaria de Infraestrutura do Municípios está no local para dar suporte. O vídeo, ainda de acordo com a gestão municipal, impressiona por que as ruas de Jericoacoara são de areia, o que facilita que a enxurrada aconteça.

Desde o dia 31 de dezembro de 2021, as cidades do Ceará têm recebido precipitações volumosas. Além de Jericoacoara, mais 11 municípios tiveram chuvas acima de 50.1 milímetros.



Tags