Alagamento e desabamento: Defesa Civil registra 4 ocorrências em 24 horas na Capital

A Defesa Civil Fortaleza registrou quatro ocorrências desde a noite de ontem até o meio-dia deste domingo, 2. As ocorrências foram de risco de alagamento, outra de risco de desabamento e uma solicitação de lonas para uma residência com goteira. A outra foi encaminhada para a Enel Distribuição, pois um gerador de energia havia dado pane.

A chuva pode contribuir para riscos de alagamentos à medida em que ocorre o acúmulo temporário de água em uma área que tem sua capacidade de infiltração ou drenagem da água reduzida ou limitada. O cenário do tempo na Capital cearense foi de chuva durante toda a manhã.

Veja fotos das chuvas na manhã deste domingo em Fortaleza:

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) informou que, durante a manhã, o céu permaneceu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva. À tarde e à noite, o céu segue variando de parcialmente nublado a poucas nuvens com baixa possibilidade de chuva.

A Defesa Civil atua prestando um conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas para evitar ou minimizar os desastres naturais e os incidentes tecnológicos. O órgão pode ser acionado em Fortaleza pela população, via Ciops, através do telefone 190. Os agentes trabalham em regime de plantão, 24 horas por dia, para atender as demandas da população.

