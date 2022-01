Domingo de chuva no Ceará: Fortaleza já tem sensação mais fria; veja imagens

O município Lavras da Mangabeira, localizado na região do Cariri, registrou 115 milímetros de chuva neste domingo, 2. Segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), até as 9h02, pelo menos 63 municípios tiveram chuvas. Em Fortaleza, a precipitação registrada foi de apenas 17,6mm, mas já trouxe a sensação mais fria, de uma Capital chuvosa e nublada. No início da manhã, sensação térmica era de 24ºC.

Registro de chuva e tempo nublado no bairro Vila Velha, em Fortaleza (Foto: Alexia Vieira/O POVO)



E TOME TORÓ! ☔



Chuvas são registradas em vários bairros de Fortaleza e no interior do estado.



Vídeo: Mariana Lopes/O POVO pic.twitter.com/O0osJcA7SX — O POVO (@opovo) January 2, 2022

Jijoca de Jericoacoara, no litoral Norte, teve a segunda maior chuva do dia, com 91 mm. O município de Iguatu, na macrorregião do Sertão Central e Inhamuns, teve 85 mm de precipitação neste domingo.

Pelo menos 14 municípios tiveram chuvas com mais de 50 mm. De acordo com a Funceme, 90 postos de observação registraram precipitações.

Previsão do tempo

Este domingo deve continuar chuvoso em todo o Ceará, conforme especialistas da Funceme, principalmente pela manhã e à noite. As macrorregiões que devem receber chuvas mais intensas são Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba.

Já na primeira segunda-feira do ano, neste dia 3, a região Central, Sul e Oeste podem ter chuvas ao longo do dia. Na faixa litorânea, as precipitações podem ser registradas na madrugada e início da manhã, voltando no período da noite.

“Em geral, as chuvas previstas ocorrerão em virtude de áreas de instabilidade, bem como em razão de efeitos locais, como temperatura, relevo e umidade”, diz Funceme por meio de informe.



