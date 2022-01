Rio Salgado enche com água das chuvas no Cariri

O som da água correndo intensamente já preenche o ouvido de alguns cearenses no Cariri no primeiro final de semana de 2022. Em Aurora, o rio Salgado enche com as chuvas desde sábado, 1º de janeiro, como registram vários moradores nas redes sociais.

O rio também atravessa Lavras da Mangabeira, município que registrou maior chuva neste domingo, 2, com 115 milímetros. O dado parcial é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), que registrou chuva em 91 dos 93 municípios informados.

"Ontem eu mostrei um vídeo pra vocês em que a barragem (do Rio Salgado) ainda estava enchendo, foi de manhã, dia 31 de dezembro. Hoje, olha como tá o rio. Uma cheia muito boa", narra o cearense Deyved Viana em seu canal do YouTube, focado no acompanhamento dos açudes. O vídeo foi gravado durante a manhã de ontem, dia 1º. Veja:

Chuva forte em Jericoacoara

Depois de Lavras da Mangabeira, o município Jijoca de Jericoacoara é o segundo com mais precipitação. Por lá, a água alagou as ruas dos principais acessos à faixa litorânea e ao centro comercial da Praia de Jericoacoara ficaram alagados. A Prefeitura de Jijoca de Jericoacoara afirma que não houve nenhum dano e que o comércio está aberto normalmente.