Fluxo de veículos tem redução de 11% na última semana de 2021

Na última semana de 2021, após o feriado do Natal, o trânsito de Fortaleza teve redução de 11% no fluxo de veículos. Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), o cálculo é feito comparando a média de fluxo entre agosto e dezembro com a presença dos veículos nas vias do dia 25 a 28 de dezembro.

Os dados são computados por meio de equipamentos de fiscalização eletrônica todos os anos, de acordo com o órgão. A redução é comum no período do fim de dezembro, quando muitos moradores estão de férias, recesso ou fazem viagens para outros municípios.

Em 2020, devido a pandemia, o fluxo de veículos na Capital já foi mais baixo. A redução na época do fim do ano, portanto, foi menor do que a registrada em 2021, com apenas 8%. No último ano antes da pandemia, em 2019, a redução do tráfego foi de 15% na última semana de dezembro.

Conforme a AMC, apesar do número de turistas aumentar nesta época do ano, o fluxo de veículos de Fortaleza não é tão afetado. A circulação fica concentrada em vias próximas à região hoteleira, como a avenida Beira Mar e Historiador Raimundo Girão, segundo o órgão.

População sente diferença no trânsito

De acordo com a motorista do aplicativo, Erika Jane Araújo, 28, foi observado a diminuição do fluxo no trânsito em Fortaleza nesses dias úteis de pós-Natal. “Teve uma diferença do fluxo no horário de pico (5 às 7 horas e de 17 às 19 horas) em comparação aos dias anteriores. A gente vem notando menos trânsito nesses horários”

A motorista também explica que devido à locomoção das pessoas para as viagens de fim de ano, o impacto está sendo sentido no trabalho dos motoristas de aplicativo “Desde segunda-feira, 27, as corridas diminuíram, tanto que está havendo muita reclamação por parte dos motoristas porque estão tendo poucas chamadas para corridas, o que também pode atrelar ao trânsito mais tranquilo nesses dias, já que não há muita circulação dos veículos”, comenta.

Segundo o auxiliar de cozinha, Ricardo Andrade, 29, que utiliza o transporte coletivo de Fortaleza diariamente, o trânsito está mais tranquilo nos últimos dias. “Pego ônibus para ir para o trabalho todos os dias e nos outros dias, antes do Natal, sempre era lotado e demorava. Quase sempre na volta à noite, por volta das 18 horas pelas ruas do Centro, é costume ter engarrafamento. Só que nesses últimos dias, deu para perceber que o trânsito está mais tranquilo parece, com menos movimento”, disse.

Colaborou Mirla Nobre

