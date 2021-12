Trânsito acima da velocidade permitida é infração mais comum em Fortaleza

Nos últimos três anos (2019, 2020 e 2021) as infrações mais cometidas no trânsito em Fortaleza foram por condução de veículo em velocidade até 20% superior à máxima permitida. O excesso de velocidade nas vias é monitorado por equipamentos de fiscalização eletrônica, que funcionam 24 horas por dia.

Com uma fiscalização eletrônica ininterrupta, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) tem o controle, inclusive, sobre as infrações cometidas em cruzamentos: parar na faixa de pedestres, retorno proibido, avanço de semáforo e excesso de velocidade.

Além do excesso de velocidade, a AMC registrou as seguintes infrações mais cometidas em Fortaleza: estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalização; transitar na faixa ou via exclusiva para transporte público coletivo de passageiros; avançar o sinal vermelho do semáforo e dirigir veículo usando calçado que não se firme nos pés e comprometa a utilização dos pedais.



Tipificação - 2021

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% - 31,4% das infrações Estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalização - 15,0,% Transitar na faixa ou via exclusiva regulamentada para transporte público coletivo de passageiros - 7,6% Avançar o sinal vermelho do semáforo, fiscalização eletrônica - 6,8% Dirigir veículo usando calçado que não se firme nos pés e comprometa a utilização dos pedais - 5,4%



Tipificação - 2020

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% - 37,5% das infrações Avançar o sinal vermelho do semáforo, fiscalização eletrônica - 11,4% Estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalização - 9,9% Transitar na faixa ou via exclusiva regulamentada para transporte público coletivo de passageiros - 7,0%

Dirigir veículo usando calçado que não se firme nos pés e comprometa a utilização dos pedais - 4,3%



Tipificação - 2019

Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20% - 25,2% das infrações Estacionar em local/horário proibido especificamente pela sinalização - 9,8% Avançar o sinal vermelho do semáforo, fiscalização eletrônica - 8,9% Transitar na faixa ou via exclusiva regulamentada para transporte público coletivo de passageiros - 7,3% Multa imposta por pessoa jurídica por não identificação do condutor infrator - 5,8%

Na comparação consolidade entre 2019 e 2020, a superintendente da AMC, Juliana Coelho, relata que houve aumento do número de infrações cometidas pelos condutores no ano passado, devido à redução de fluxo em razão do isolamento social da Covid-19:

"Principalmente em relação ao excesso de velocidade, pois com as vias mais livres os motoristas se sentiam mais à vontade para acelerar mais um pouco".

Outro fator citado foi o aumento de motociclistas entregadores, "que pelas pressões sofridas pelos aplicativos de entrega, acabaram comentando mais infrações. Já em 2021, houve redução no número de infrações, mesmo com a quantidade de veículos nas vias normalizada", comenta.

Por fim, a superintende afirmou que ao cometer uma infração, os condutores se preocupam com o valor a ser pago pelo seu ato indevido, contudo, a problemática maior está nas vidas que se estão colocando em risco com esse comportamento inadequado.

"Fortaleza, por seis anos consecutivos, tem conseguido reduzir o número de pessoas lesionadas e mortas no trânsito e continuar com essa política é uma atitude que depende de cada um de nós: pedestres, ciclistas e motoristas. Todos somos cidadãos e devemos fazer nossa parte, com responsabilidade", finaliza.

