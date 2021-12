Confira o que abre e fecha na sexta, 31/12, e no sábado, 1º de janeiro

As lotéricas poderão estender o funcionamento das unidades até as 17 horas, horário limite para realização de apostas na Mega da Virada

No dia 31 dezembro, o mundo para e celebra a chegada de um novo ano. As festas variam conforme o local e as tradições, no entanto, o Réveillon é o momento de agradecer e fazer desejos para o ano que começa, fazendo muitos locais deixarem de funcionar ou abrir em horário diferenciado. Confira abaixo os horários de funcionamento e o modo de operação de alguns setores da economia de Fortaleza durante o dia da virada e o feriado de 1º de janeiro de 2022.

Supermercados

Na sexta, 31, os supermercados funcionam normalmente, segundo o horário definido pelas próprias instituições. De acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho, os supermercados de Fortaleza só fecham nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, em todos os demais feriados o funcionamento é normal.

Agências bancárias

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), na sexta-feira, 31, não haverá funcionamento das agências bancárias. No entanto, mesmo com as agências fechadas para atendimento ao público, os canais digitais dos bancos como mobile, internet banking, caixas eletrônicos e telefone estarão disponíveis. Os boletos com vencimento previsto para os dias que as agências estarão fechadas poderão ser pagos no primeiro dia útil após o feriado, sem acréscimo de juros ou multas.

Órgãos federais e repartições públicas

A Portaria nº 430, de 30 de dezembro de 2020, do Ministério da Economia, define os feriados nacionais e pontos facultativos no ano de 2021. De acordo com o inciso XVI, do artigo 1º, 31 de dezembro, véspera de ano novo será ponto facultativo após as 14 horas. Fica a cargo dos órgãos definir o horário de encerramento do expediente, e dia 1º não haverá funcionamento.

A lei define quais datas deverão ser observadas pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. As exceções são serviços essenciais à população, como hospitais, que seguem funcionando sem comprometimento das atividades públicas.



Postos de gasolina

Os postos de gasolina terão funcionamento normal em todo o Estado tanto no dia 31 como no dia 1º de janeiro de 2022. Conforme o Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis Minerais do Estado do Ceará (Sindipostos), alguns abrem às 6 horas e fecham às 22 horas, mas outros postos, especialmente em autoestradas, funcionam 24 horas.

Lotéricas

De acordo com o Sindicato das Empresas Lotéricas e Similares do Estado do Ceará (Sindiloce), o funcionamento das lotéricas no dia 31 respeitará a decisão de cada unidade, seguindo acordo com funcionários e conforme o movimento das lotéricas. Alguns franqueados fecharão às 12 horas. Outros, no entanto, estenderão o funcionamento até as 17 horas, limite para realização de apostas na Mega da Virada, a qual pagará um valor superior a R$ 350 milhões.

Seguindo orientação da Caixa Econômica Federal, os pagamentos de boletos bancários feitos no dia 31 de dezembro só serão processados no primeiro dia útil de 2022, ou seja, 3 de janeiro. Outros serviços funcionam normalmente até o fim do dia.



Metrofor

Na sexta, 31, as linhas operadas pelo Metrofor em Fortaleza funcionarão normalmente até as 20 horas, quando terão a operação reduzida. No sábado, 1º de janeiro, feriado do Dia Internacional da Fraternidade Universal, não haverá funcionamento do transporte. O mesmo ocorre para as linhas da região do Cariri e de Sobral. Confira os horários de circulação das linhas no site do Metrofor.

Centro Fashion Fortaleza

O Centro Fashion Fortaleza estará funcionando no dia 31 de dezembro das 9 às 16 horas. Já nos dias 1º, 2 e 3 de janeiro, o equipamento permanecerá fechado, voltando a abrir a partir do dia 4, das 9 às 19 horas.

Shopping Parangaba

Na sexta, 31, as lojas e quiosques estarão abertas das 9 às 18 horas e a praça de alimentação das 10 às 18 horas. No sábado, 1º, as lojas e quiosques não abrirão, e a praça de alimentação funcionará das 10 às 22 horas de forma facultativa. O cinema (UCI) funcionará normalmente, de acordo com os horários das sessões.

Shopping Del Paseo

Na sexta, 31, o horário de funcionamento será das 9 às 18 horas para as lojas e quiosques, e a praça de alimentação vai atender das 10 às 18 horas. Dia 1º de janeiro, o Shopping estará fechado.

Shoppings Riomar

Os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy estão com horário de funcionamento ampliado para as compras de final de ano. Desde o dia 18 de dezembro, abrem às 9 horas, de segunda a sábado, e no domingo, às 12 horas. No dia 31, véspera de Ano Novo, o horário também será diferenciado, e os dois shoppings fecharão às 18 horas. Já no dia 1º de janeiro, as lojas e os quiosques estarão fechados, mas as operações de lazer e de alimentação terão funcionamento facultativo.

Shopping Eusébio

No dia 31 de dezembro, o funcionamento será das 10 às 18 horas. No dia 1º de janeiro, as lojas estarão fechadas.

Shoppings da Rede Ancar Ivanhoe

Para este fim de ano, os shoppings da rede Ancar Ivanhoe estão funcionando com horários especiais. North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei, North Shopping Maracanaú e Via Sul Shopping abrem às 9 horas. A medida se estende até o dia 2 de janeiro. No dia 31, lojas e quiosques funcionarão das 9 às 18 horas; as praças de alimentação abrem às 10 horas e fecham às 18 horas. Sábado, 1º, as lojas e quiosques estarão fechados, no entanto, a praça de alimentação funcionará das 10 às 22 horas.

Shopping Benfica

No dia 31, o Shopping Benfica funcionará das 9 às 18 horas e a praça de alimentação, das 10 às 18 horas. No 1º dia de janeiro de 2022, as lojas estarão fechadas e a praça de alimentação funcionará, de acordo com o cronograma do dia, das 11h30min às 22 horas.

Shopping Iguatemi

No último dia do ano, 31 de dezembro, o horário será diferenciado: lojas funcionarão das 9 às 18 horas e serviços de alimentação também encerrarão suas atividades às 18 horas, com exceção dos restaurantes que realizarão celebrações de Réveillon. No feriado do dia 1º de janeiro, as lojas fecham, mas as operações da praça de alimentação e restaurantes têm funcionamento facultativo.

Shopping Aldeota

No dia 31 de dezembro, o funcionamento será das 10 às 18 horas. No sábado, dia 1º de janeiro, as lojas estarão fechadas.

