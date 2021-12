Preços de bebidas alcoólicas para o Réveillon variam até 71,67% em supermercados de Fortaleza

Com a proximidade das festividades de fim de ano, a busca por bebidas alcoólicas para celebrar a passagem de 2021 para 2022 apresenta aumento sazonal, mas o consumidor precisa ficar atento para não pagar caro demais em um produto. Isso porque entre os supermercados de Fortaleza, os preços das bebidas utilizadas neste fim de ano chegam a variar em até 71,67% a depender do local de venda.

A estimativa faz parte da pesquisa feita pela InfoMarket com monitoramento de valores praticados na venda de 70 produtos relacionadas ao setor de bebidas alcoólicas em 13 supermercados da Capital cearense. De modo geral, a variação média na Cidade é de 35%, mas de acordo com a mercadoria buscada pelos consumidores.

Mesmo com inflação estimada em 0,35%, as bebidas devem pesar no bolso de quem for realizar confraternizações neste Réveillon. Para os amantes de vinho, pesquisar preço pode significar uma economia considerável, já que o levantamento encontrou variações de preço acima de 70% para produtos dessa categoria.

De 11 tipos de vinhos monitorados na pesquisa, sete apresentavam variações de preço acima de 40% a depender do local onde são vendidos. A segunda maior variação destacada pela pesquisa diz respeito ao preço das cervejas que enfrentam uma variação até 53,51% entre os supermercados de Fortaleza.

Com a menor diferença, a categoria de espumantes, bebida tradicional para brindar a chegada do novo ano, deve enfrentar um aumento na demanda estimada em 1.307% em todo o Brasil. Em Fortaleza, a variação média de preço dos 14 principais produtos da categoria está estimada em 23,25%.

A diretora da InfoMarket, Katrine Rodrigues, destaca que "se o consumidor não pesquisar, ele pode perder dinheiro, afinal existem muitas promoções e a tecnologia pode auxiliar nessa pesquisa” e reforça o uso de aplicativos para o monitoramento de preços, bem como para uso de promoções e cupons de desconto.

Katrine destaca ainda que uma das estratégias utilizadas pelo mercado é diluir a variação ao ofertar uma grande quantidade de produtos de uma mesma categoria em um mesmo local de exibição para que o consumidor fique menos atento à assimilação das diferenças de preços entre os produtos de uma mesma marca em diferentes pontos de venda.

