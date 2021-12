Réveillon da Paz 2022 terá shows musicais e entrada gratuita

A Comunidade Católica Shalom realiza no próximo dia 31, o Réveillon da Paz. O evento ocorre às 19 horas, no Condomínio Espiritual Uirapuru (CEU), em Fortaleza. Entre as atrações musicais, estão Thiago Brado, Naldo José e a Banda Missionário Shalom (MSH). Além disso, o padre Antônio Furtado conduz a celebração da missa. Com o tema "Um novo amanhecer com alegria", o evento tem entrada gratuita, com inscrições limitadas.

Realizado desde 1998, neste ano, o evento ocorrerá no formato híbrido. A presença de público será limitada e todos os shows presenciais obedecerão as orientações sanitárias vigentes, além de transmitir em tempo real por meio do YouTube e em TV aberta.

A festividade contará com dois ambientes: um lounge próximo ao palco, onde acontecerão as apresentações artísticas, com uma área de mesas e serviço de buffet, e o espaço unitário, com cadeiras. Quem optar em adquirir mesa ficará em um espaço reservado, e terá direito à ceia (entrada, jantar e sobremesa). As vendas são feitas por meio do site do evento.

Serviço

Réveillon da Paz 2022

Onde: CEU - Av. Alberto Craveiro, 2222, Castelão, Fortaleza

Quando: 31 de Dezembro 2021

Horário: a partir das 19horas

Reserva de mesa e mais informações: www.reveillondapaz.com.br



