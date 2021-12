Síndrome gripal: atendimentos da rede Hapvida aumentam 40% em sete dias

Em meio a uma epidemia de síndromes virais, aumento da demanda na rede de saúde tem sido observado em Fortaleza. Na rede Hapvida, houve um aumentou de 40% no volume de atendimento nos últimos sete dias devido às síndromes gripais.

Pelo acréscimo, a rede informou que a equipe médica e a da telemedicina foi ampliada. "A operadora informa que, nas últimas semanas, no Ceará, houve um aumento nas consultas relacionadas às síndromes gripais, tanto adulto quanto infantil".

Estes atendimentos não estão relacionados à Covid-19, detalha a rede. Além disso, embora tenha tido um crescimento em consultas de pacientes síndromes gripais, a Hapvida afirma que não houve aumento nas internações.

"A empresa disponibiliza para seus clientes a teleconsulta, que pode ser feita por vídeo, de qualquer lugar, com segurança e praticidade. Assim, o cliente, se preferir, pode realizar consultas imediatas e eletivas, sem sair de casa", informou. Acesso pode ser feito por meio do site www.hapvida.com.br/teleconsulta.

Na rede Unimed Fortaleza também houve aumento de pacientes com gripe em busca de assistência. Em duas semanas, foi registrado aumento de 543% no número de pacientes com síndromes gripais sendo atendidos nas unidades da rede.

Rede pública

Nas seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) gerenciadas pela Prefeitura de Fortaleza, os atendimentos diários por síndromes gripais subiram mais de 10 vezes durante o mês de dezembro. Em 25 dias, o número de atendimentos diários passou de 122 para 1.359, esse último registrado nessa segunda-feira, 27. Nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), a busca por atendimento cresceu cinco vezes vezes.

