Em duas semanas, Unimed Fortaleza tem aumento de 543% de pacientes com síndromes gripais

A rede Unimed Fortaleza registrou, em duas semanas, aumento de 543% de pacientes com síndromes gripais sendo atendidos nas unidades da rede. A média de atendimentos saiu de 60 pacientes para 386, registrado nessa segunda-feira, 27. As informações foram divulgadas pelo presidente da Unimed Fortaleza, o médico otorrinolaringologista Elias Leite, por meio de vídeo publicado nas suas redes sociais nesta terça-feira, 28: “Nas últimas duas semanas houve um aumento muito grande da quantidade de pacientes com síndrome gripal”.

No atendimento geral na rede, o gestor informou que a média diária também teve alta. Há duas semanas, o sistema Unimed registrou 300 pacientes sendo atendidos e, ontem, a quantidade registrada foi de 610 pessoas, o que ocasionou atraso, lotação e desconforto para quem estava aguardando atendimento, conforme explicou Elias, destacando que as emergências estão “superlotadas”.

Devido à alta procura na rede de saúde nas últimas semanas, o presidente da Unimed Fortaleza explica que algumas ações estão sendo adotadas a parir desta terça-feira, 28. “Nós concluímos hoje uma obra na emergência do nosso hospital, na verdade uma adequação. Estamos aumentando a quantidade de médicos. Há duas semanas, nós tínhamos dois médicos atendendo síndromes respiratórias, hoje vamos passar a ter oito ou dez, dependendo da escala”, disse.

Além disso, Elias deu o balanço dos casos de Covid-19 na rede. Atualmente, o sistema Unimed Fortaleza está com 18 pacientes internados com Covid-19, sendo quatro em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que, conforme o presidente da rede, o número tem se mantido assim há mais de três meses.

Síndrome Gripal

O Ceará passa por uma epidemia de síndromes gripais, com aumento da demanda por atendimento médico. O Estado tem pelo menos 242 casos de Influenza A registrados, dos quais 58 são do subtipo H3N2. Dos casos confirmados de Influenza A, 187 são de pacientes localizados em Fortaleza.

Os dados são do Painel Viral do IntegraSUS, plataforma da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), consolidados no último sábado, 25. Ainda conforme o acompanhamento, casos confirmados oficialmente estão distribuídos em 24 municípios cearenses.

Confira a publicação na íntegra

