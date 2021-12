UPAs de Fortaleza registram mais de mil atendimentos por síndrome gripal por dia

Número corresponde a média de atendimentos na última semana. Faixa etária com maior número de casos é entre 20 a 29 anos. Mais da metade dos casos é classificada como "pouco grave", conforme dados do IntegraSUS

O aumento dos casos de síndromes gripais tem acendido um alerta para o risco de superlotação dos serviços assistenciais. Na semana passada, as 12 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em Fortaleza têm atendido mais de mil casos de síndrome gripal por dia. Com a epidemia de gripe, demanda mais do que dobrou em uma semana.

Apesar de serem em sua maioria casos leves, aumento da demanda em paralelo à entrada da variante Ômicron no Estado preocupa. Segundo dados da aba "Acompanhamento dos atendimentos por Síndrome Gripal - UPAs" do IntegraSUS, plataforma da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), entre os dias 17 e 23, foram realizados 8.920 atendimentos desse tipo, alcançando média diária de 1.274,29.



Na semana anterior, foram 3.763 casos, perfazendo média de 537,57. Considerando o mês de dezembro até essa sexta-feira, 25, número de atendimentos chegou a 14.916. Um aumento de 128% com relação a todo o mês de novembro, que registrou 6.540 casos.

Perfil dos atendimentos

Neste mês de dezembro, mais da metade (51,75%) são de casos na classificação de risco verde (pouco grave). Conforme a Sesa, as prioridades são atribuídas a uma cor que define um tempo resposta, ideal para primeira avaliação médica.

Outra parcela, de 27,09% dos casos, foram atendimentos da categoria amarela (urgente). Seguido de 11,93% laranja (muito urgente) e 0,17% azul (não urgente). Em 7,64% dos atendimentos, não constam classificação de risco. Conforme a plataforma, foram constatadas cinco mortes por síndromes gripais em pacientes atendidos nas UPAs.

Com relação ao perfil etário, 33,6% se concentra apenas entre jovens de 20 a 29 anos, com 5.025 casos. Maior parcela foi em pessoas de 20 a 24 anos (2.814) e 25 a 29 anos (2.814). Em seguida, casos em crianças de zero a quatro anos chamam a atenção: foram 1.495 registros de síndromes gripais em dezembro.

Cuidados nas festividades

Segundo a epidemiologista Thereza Magalhães, pesquisadora e professora de Epidemiologia da Universidade Estadual do Ceará (Uece), o aumento de casos da gripe somado à introdução da variante Ômicron no Estado apresenta risco de superlotação da rede de saúde, cujo maior desafio será na atenção primária e na secundária.

Segundo a epidemiologista, as famílias podem fazer reuniões de Natal e Réveillon em celebrações com menor número de pessoas possível, sem descuidar do uso de máscara e retirá-la somente na hora em que for comer ou beber algo. Também é importante solicitar passaporte vacinal aos convidados. "Mesmo vacinado, se apresentar presença de sintomas gripais ou de Covid-19, avisar o anfitrião e não comparecer à confraternização", defende.

Nessa quinta-feira, 23, durante transmissão ao vivo para anúncio das novas medidas contra a Covid-19 no Estado, o secretário da Saúde, Marcus Gadelha, destacou o aumento de síndromes gripais — a maioria em casos de Influenza A — nas unidades de saúde do Estado. "Essas casos têm potencial de sobrecarregar o sistema porque tem um risco maior de internação dessas pessoas principalmente pacientes idosos, crianças, pessoas que têm doenças crônicas ou deficiências", disse.

O governador Camilo Santana (PT) também fez um alerta para que a população se previna nas comemorações de fim de ano para que não haja recrudescimento da Covid-19 no Estado. "Portanto, estamos chegando ao período de festas e é muito importante as pessoas fazerem toda a prevenção. Além de evitar a Covid-19, estamos tendo aqui a gripe. A máscara ajuda a evitar a contaminação da gripe", disse.

Onde se vacinar

A Prefeitura de Fortaleza manterá vacinação de rotina durante o Natal e Ano Novo, das 8 às 17 horas. Dos dias 24 a 26 de dezembro, o posto Paulo Marcelo seguirá ofertando exclusivamente vacinas de rotina, incluindo vacina antirrábica (para humanos). Já nos dias 31 de dezembro a 2 de janeiro, a unidade aberta para imunização será o Posto Messejana.