Quase 400 munições e 300 papelotes de entorpecentes são apreendidos na Sapiranga

Quase 400 munições de arma de fogo e cerca de 300 papelotes entorpecentes foram apreendidos na manhã desta segunda-feira, 27, no bairro Sapiranga, em Fortaleza. Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a apreensão foi efetuada com o auxílio de um cão farejador da Companhia de Cães (CPCães). A ação se deu por volta das 8h30min.

Também participaram da ação agentes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO). Na ocasião, militares teriam intensificado o patrulhamento pelo bairro Sapiranga. Os agentes decidiram solicitar apoio de um cão farejador para inspecionar um local no “Campo da Leda”.

Rapidamente, uma equipe da CPCães chegou ao endereço com a cadela Xena. Após farejar o entorno, o animal encontrou todo o material ilícito. As munições e drogas foram apreendidas e apresentadas ao 26º Distrito Policial, onde foi registrado Boletim de Ocorrência (B.O).

