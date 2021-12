Lagoa do Porangabussu passará por processo de urbanização

A Lagoa do Porangabussu, localizada no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, passará por um trabalho de urbanização. A obra, realizada pelo Governo do Ceará, realizará a recuperação do solo e da vegetação das margens da lagoa. As obras estão previstas para iniciarem já nas próximas semanas.

A área q ser revitalizada tem, ao todo, quase 91 mil metros quadrados. Segundo o governo estadual, o local contará com dois piers, dois parques infantis, duas academias ao ar livre, dois bicicletários, campo de futebol com grama sintética, quadra poliesportiva, anfiteatro, guarderia de equipamentos, banheiro público e área para feira livre.

Obras iniciam nas próximas semana (Foto: Governo do Ceará/Reprodução )



Também faz parte do plano de revitalização a reforma das vias para circulação de pedestres, veículos e bicicletas. Será feita ainda a ampliação de passeios, a aplicação de novo pavimento em piso intertravado e drenante, além de implantação de ciclofaixas.

“A urbanização no entorno da Lagoa do Porangabussu traz mais segurança e opções de esporte e lazer na área, ao prever uma ocupação humanizada e sustentável”, declarou a diretora de Projetos de Edificações da Superintendência de Obras Públicas, Aline Cordeiro. O empreendimento faz parte das ações do programa Juntos por Fortaleza. Além da Lagoa do Porangabussu, o Parque do Cocó, Lagoa da Maraponga e Polo da Sabiaguaba também passaram por processo de restauro semelhante.

