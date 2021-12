Ordem de serviço para duplicação da CE-090 é concedida neste sábado

As obras totalizam 6,6 km da rodovia e favorecem trechos da ponte sobre o rio Barra Nova, da Tabuba até o Cumbuco. Objetivos são a melhoria da segurança viária e promoção do turismo

O Governo do Ceará assinou ordem de serviço para o início das obras de duplicação da CE-090 neste sábado, 18. As atividades favorecem a ponte sobre o rio Barra Nova, da Tabuba até o Cumbuco, totalizando 6,6 km de duplicação da rodovia.

Com investimento de aproximadamente de R$ 15 milhões, a obra tem como objetivos principais a melhoria da segurança viária e a promoção do turismo na região. A extensão terá uma faixa de domínio de 20 metros para cada lado (quando possível) ou com largura superior (quando necessário).

Principal rodovia do litoral de Caucaia, cerca de 3.170 veículos circulam diariamente na CE-090, que interliga destinos praianos como Icaraí, Pacheco, Tabuba e Cumbuco. Com a duplicação, a expectativa é de que 4.262 veículos passem a circular no local.

Dentre os presentes no evento, estiveram o governador Camilo Santana (PT), o prefeito de Caucaia, Vitor Valim (Pros), o titular da Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP), Quintino Vieira; deputados estaduais e vereadores do município, além da secretária Executiva do Turismo no Estado, Denise Sá Vieira Carra.

O governador ressaltou que a obra demorou "um pouco" devido ao licenciamento, mas terá um prazo de conclusão de até 270 dias, com foco em entregar a obra "o mais rápido possível". Camilo também adiantou que outras obras de saneamento básico estão previstas para o município da Região Metropolitana de Fortaleza.

Valim agradeceu o apoio do governador. "Nosso foco é trazer desenvolvimento para o nosso município e agradeço essa ajuda que estou recebendo do Governo do Estado", comemorou o prefeito. Segundo ele, a duplicação da rodovia influenciará positivamente o turismo da região, visto que Cumbuco é uma das regiões mais visitadas do Ceará.

