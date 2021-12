Ceará ganha laboratório especializado em criar novos aparelhos para a saúde

Criação de uma rede de inovação no Estado e redução do custo de produção de tecnologias médicas são alguns dos objetivos da cooperação entre a Escola de Saúde Pública e o Idesco

A partir desta segunda-feira, 20, o Ceará passa a contar oficialmente com o "primeiro laboratório especializado em prototipação ágil do Nordeste voltado inteiramente à saúde”. Equipamento faz parte de um acordo de cooperação técnica assinado neste ano entre a Escola de Saúde Pública do Ceará (ESP/CE) e o Instituto Desenvolvimento, Estratégia e Conhecimento (Idesco). O Laboratório de Prototipação em Saúde (LPS) funcionará na sede do Idesco, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. Dentre seus projetos, já estão um ventilador pulmonar, inovações em videolaringoscopias e o desenvolvimento de tecnologias correlatas ao projeto do Elmo – capacete de respiração assistida criado no Estado.

O LPS foi oficializado em ato solene nesta segunda-feira, 20. “Será um lugar de experimentação para as tecnologias médicas. Vamos centrar em todo o processo, desde a criação até a finalização com vistas ao registro de patentes”, disse Alice Pequeno, coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica da ESP. “A proposta é ser o local de convergência de uma rede de inovação aberta em Saúde. Queremos ser a aproximação entre universidades, instituições públicas e privadas e empresas que desejem financiar essas tecnologias.”

O local disponibilizará equipe especializada em eletrônica, mecatrônica, mecânica, corte a laser e impressão 3D, entre outras áreas. “A ideia é unir diferentes expertises e atuar na área de desenvolvimento de aparelhos médicos, que tem muita carência no Estado. O laboratório procura estar na etapa intermediária do ciclo de inovação, entre as universidades e indústria”, afirma Samuel Façanha, cientista chefe de Inovação do Governo do Ceará e conselheiro do Idesco. “Por meio da rede, vamos criar uma cadeia completa de desenvolvimento tecnológico na Saúde, atendendo às necessidades dessa área e também gerando valor econômico e social a partir dela.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O acordo de cooperação técnica tem duração inicial de cinco anos e torna o Idesco responsável pelo Laboratório, bem como por divulgar as inovações, gerenciar o portfólio dos produtos e assessorar a ESP/CE.

Sobre o assunto Aquiraz recebe Praia Acessível, Brinquedopraça, Brinquedocreche e Academia ao Ar Livre

Equipamentos públicos cobram passaporte de vacina no Ceará a partir desta segunda, 20

Equipe da UFC vence desafio internacional de design de rua

Às escuras, enfermeiros vacinam contra a Covid-19 no Centro de Eventos

Respirador mais barato e acessível: Abanar

Dentre os projetos que já fazem parte do Laboratório de Prototipação em Saúde, está um respirador de preço competitivo e de rápida produção chamado de Abanar. “Desenvolvemos um ventilador mecânico utilizando alguns componentes da indústria automobilística, obedecendo aos requisitos de biocompatibilidade e que estão sendo submetidos a testes”, explica Francisco Sales Ávila, coordenador do Laboratório de Biofísica da Respiração da Universidade Estadual do Ceará (Uece), que desenvolveu o respirador Abanar. “A grande vantagem está no custo muito menor e na alta disponibilidade desses componentes no mercado nacional.”

O pesquisador aponta que atualmente o projeto está em fase de adequação às normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e prevê que, “todos os documentos estejam prontos dentro de seis a oito meses para o Abanar seguir para testes laboratoriais do seu protótipo”. Para ele, o desenvolvimento em parceria com ILP coloca o Abanar mais próximo de possíveis parceiros industriais e de futuros testes clínicos.

O respirador foi desenvolvido com financiamento da Funcap e teve colaboração também do CriarCe, projeto do Governo realizado por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece).



Tags