Noivos são informados de cancelamento do buffet do casamento 2 horas antes da cerimônia em Fortaleza

Kelly de Sá e Bosco Gadelha estavam arrumados e bem próximos de realizar o sonho do casamento, no sábado, 18, quando receberam uma mensagem de WhatsApp, da cerimonialista, informando que o buffet, na Parangaba, seria cancelado. A notícia veio duras horas antes da cerimônia religiosa, o que não impediu os noivos de receberem a benção na igreja, mas causou um constrangimento para o casal e todos os convidados.

O contrato do cerimonial, conforme a Kelly, foi fechado com uma cerimonialista que estaria há aproximadamente cinco anos no mercado. Estavam incluídos o buquê, um buffet para 100 pessoas, 100 bem casados, um DJ, a decoração e o bolo fake de casamento. Além de R$ 600 para a cerimonialista, os noivos pagaram R$ 3 mil pelo pacote.

Tudo ocorria bem, houve uma reunião. mas duas horas antes do evento o casal recebeu mensagem sobre um suposto atentado que impediria a realização dos eventos do fim de semana. "A mulher sumiu do mapa e não atendeu mais o telefone. Eu já estava arrumada, a igreja certa, e toda a decoração da igreja era ela que ia fazer. Não deu satisfação. Não tinha mais onde ir e não tinha mais o que fazer", relata.

Amigos e outros profissionais contratados pelos noivos foram até o local do buffet, mas estava fechado. "As pessoas ajudaram, organizaram, mas não tive minha festa. Tudo o que tinha planejado não deu certo. Foi um constrangimento. No final da cerimônia tive que chamar todos e demos a informação que não teria festa. Com tudo pago, feito o contrato. O que era pra ser o melhor dia da minha vida se tornou o pior pesadelo. Meus convidados ficaram na rua e fizeram fotos comigo na praça em frente à igreja", disse Kelly, emocionada.



A noiva questiona o motivo de não ter sido avisada antes e afirma que casou, pois "Deus deu forçar para entrar, pois foi pior dia da minha vida". Ela relata que o dinheiro empregado foi para o lixo e que ai buscar maneiras para ser ressarcida, no entanto, o constrangimento da situação não seria apagado", relata.

Conforme os noivos, eles buscaram duas delegacias próximas, no sábado, mas ambas estavam fechadas, então devem realizar o Boletim de Ocorrência (B.O) referente ao caso nesta segunda-feira, 20.

O perfil da página Espaço dos Sonhos do Instagram foi desativado. O POVO entrou em contato com a cerimonialista que se intitula Stephanie Ellus, nas redes sociais, mas as ligações não foram atendidas e a não houve resposta da mensagem de WhatsApp deixada pela reportagem.



