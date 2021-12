Após sofrer tentativa de homicídio em barraca da Praia do Futuro, homem é preso com mandado em aberto

Um homem de 24 anos, identificado como Jefferson Thiago Mesquita, foi vítima de uma tentativa de homicídio em uma barraca na Praia do Futuro, em Fortaleza, no domingo, 19. No entanto, ao atender à ocorrência, a Polícia descobriu que ele possuia um mandado de prisão em aberto e o prendeu.

Sobre o assunto Funcionário é demitido após dispensar passaporte sanitário em cinema de Fortaleza

Trio suspeito de roubos em série no Monte Castelo é baleado por uma das vítimas e preso

Na ocasião, ele foi alvo de disparos de arma de fogo, mas conseguiu fugir. Durante o atendimento, ao ser verificada a presença do mandado em aberto, Jefferson foi preso e levado ao 2º Distrito Policial, onde ficou à disposição da Justiça. Não foi informado o crime referente ao mandado de prisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Polícia Civil realiza investigações para identificar o autor dos disparos na praia. No momento da ocorrência, a Praia do Futuro estava lotada de banhistas e clientes nas barracas. Várias viaturas estiveram no local e uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Tags