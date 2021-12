Trio suspeito de roubos em série no Monte Castelo é baleado por uma das vítimas e preso

Três suspeitos de roubos em série no bairro Monte Castelo, em Fortaleza, foram baleados e presos na noite deste sábado, 18. Policiais da 3ª Companhia do 5º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionados pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), sobre um trio que realizava roubos, mas ao chegar se depararam com os três baleados por uma das vítimas.

Segundo a SSPDS, Pedro Cauan Teixeira do Nascimento e Cássio Roberto Carvalho Moura, de 18 anos, estavam feridos por disparo de arma de fogo e foram socorridos para uma unidade de saúde. Cauan possui antecedentes por receptação e Cássio responde na Justiça por receptação e roubo.

O terceiro, José Patrício do Nascimento Araújo, de 21 anos, não apresentava ferimentos. Ele tem antecedentes por roubo e tráfico de drogas. As informações são da SSPDS. Depois da prisão, os policiais foram até o local onde o trio abandonou um carro de cor branca de placa adulterada. Foi apreendido um revólver calibre 38, seis munições, cinco celulares, dinheiro e objetos das vítimas.

Patrício foi levado ao plantão do 34º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante com outros dois suspeitos, por crime de roubo. O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Policial, que é responsável pela área do crime.

