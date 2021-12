Caravanas de Natal iluminam as ruas da Cidade neste fim de semana

Já no início do mês de dezembro, é comum que as pessoas esperem a passagem das caravanas de Natal. Caminhões, ônibus e até locomotivas iluminam as ruas das cidades por onde passam com suas decorações e luzes natalinas. As atrações são estimadas tanto pelo público infantil quanto adulto e costumam chamar a atenção ainda daqueles que não são adeptos aos festejos de fim de ano.

Neste mês de dezembro, quatro cidades do País recebem a “Magia Itinerante” da Sadia. Fortaleza, Brasília, Recife e Salvador serão contempladas com a ação da marca de alimentos que leva caminhões para os principais pontos das cidades com atrações natalinas. Na Capital cearense, a apresentação ocorre nos dias 18 e 23 de dezembro no Lago do Jacarey.

Um grupo de coral natalino composto por cantores líricos profissionais das Salas e Orquestras dos Estados se apresentarão em dias selecionados, com três sessões de vinte minutos por dia. As apresentações são abertas ao público, gratuitas e indicadas para todas as idades. Além disso, os caminhões terão um cenário para fotografias.

Já a tradicional Caravana de Natal da Coca-cola, neste ano, deve percorrer 112 cidades do País, sendo 17 delas no Nordeste. Os desfiles iniciaram em novembro e seguem até o próximo dia 21 de dezembro. Ao todo, os caminhões iluminados da marca de refrigerantes percorrerão mais de sete mil quilômetros. Serão quatro veículos realizando o cortejo com a presença do Papai Noel, seu trenó e as renas.

Nos próximos dias 19 a 21 de dezembro, a Caravana irá passar por Fortaleza e Maracanaú, na Região Metropolitana. No entanto, para evitar aglomerações, a empresa decidiu não divulgar as rotas e horários do cortejo antecipadamente. Além disso, não serão realizadas as tradicionais paradas do comboio e atividades culturais.

A linha férrea também recebe uma atração de Natal. Durante todo o mês de dezembro, duas locomotivas decoradas circulam na linha de carga da Ferrovia Transnordestina Logística (FTL). As máquinas puxam os trens de carga que trafegam entre os Estados do Ceará, Piauí e Maranhão.

O trem de Natal leva alegria para os moradores das cidades cortadas pela ferrovia. No Ceará, as cidades contempladas com a passagem dos trens natalinos são: Fortaleza, Pecém, São Gonçalo do Amarante, Itapipoca, Sobral, Nova Russas e Crateús.

A empresa convida a comunidade local a acompanhar, ressaltando que as regras de segurança devem ser seguidas para evitar acidentes: nas passagens de nível, parar, olhar e escutar, sempre dando preferência ao trem; nunca subir ou surfar no trem; manter uma distância segura durante a observação da passagem da composição.

Serviço



Programação Caravana Coca-cola

19/12 - Fortaleza

20/12 – Maracanaú

21/12 – Fortaleza



Magia Itinerante Sadia Fortaleza

Datas e Locais:

18/12 - Lago Jacarey, avenida Viena Weyne, S/N, Fortaleza

23/12 - Lago Jacarey

Horário: 19 às 22 horas

Confira a rota dos caminhões da Sadia em Fortaleza:

Com saída às 16 horas do Centro de Distribuição BRF na BR 116, seguindo pela Raul Barbosa, avenida General Murilo Borges, avenida Rogaciano Leite, av Washington Soares, av Pedro Lazar, rua Dr. José Furtado, rua Visconde de Barbacena, com chegada no Lago Jacarey. Às 22 horas, os caminhões retornam para a base saindo pela rua Dr. José Furtado, av Oliveira Paiva e finalizando na BR 116.



