Caravana Nordeste Sem Fome faz distribuição solidária de alimentos em Fortaleza

Ação voluntária do grupo paulista Instituto Céu Estrela Guia percorre bairros da Capital em ações de combate à fome na Comunidade dos Canos, no Canindezinho e na Serrinha

A Caravana Nordeste Sem Fome, iniciativa do Instituto Céu Estrela Guia, organização cujo objetivo é alertar a sociedade brasileira sobre o retorno da população que vive em situação de extrema pobreza no país ao Mapa Mundial da Fome, dá continuidade às ações em Fortaleza. A caravana paulista deu início à distribuição de alimentos nesse sábado, 4.

Sob liderança do pai Denisson D’Angiles, o projeto recebeu suporte do SOS Periferia a da Associação Alagba, ambas do Ceará, para a logística e o preparo dos alimentos. Com a parceria, o sacerdote de umbanda organizou uma grande rede de apoio e arrecadou doações, que foram revertidas para compra de insumos, além de iogurtes, frutas e legumes. O resultado se deu na distribuição de aproximadamente 1.200 marmitas na Comunidade dos Canos, no Canindezinho e na Serrinha.

O Instituto Céu Estrela Guia é uma instituição de assistência social, sem fins lucrativos e legalmente constituída. Fundada em 2015, por Denisson D’Angelis e a Kelly D’Angelis, ela tem como objetivo central acompanhar e zelar por pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social, principalmente com a distribuição de itens essenciais para sua sobrevivência e independência. O grupo está sediado na região da Praça da Árvore, zona sul de São Paulo, e realiza seus trabalhos com ajuda de voluntários e parceiros.

Nas redes sociais do Instituto Céu Estrela Guia, o grupo faz a divulgação de suas estadias e dos processos até a doação dos materiais: “Este é o primeiro passo na construção de pontes humanistas, que certamente contribuem para a extinção da fome, e vulnerabilidade social. Todavia ainda é muito pouco diante da necessidade iminente em nosso País em meio a uma crise humanitária sem precedentes. Queremos fazer mais! Contamos com a ajuda de todos”.

A Caravana Nordeste Sem Fome ainda visa entregar toneladas de alimentos, cestas básicas, roupas e kits de higiene para outros três bairros de Fortaleza, no decorrer desta semana. A ação voluntária do grupo paulista almeja percorrer por mais regiões brasileiras em 2022.



“Todas as entregas que fizemos até agora foram arrecadadas com nossos próprios recursos. Nós mesmos cozinhamos, literalmente colocamos a mão na massa. É trabalhoso, mas, ao entregar as marmitas, a demanda de agradecimentos e gentilezas que recebemos compensa e restabelece toda a energia desprendida”, afirma Pai Denisson.

O Brasil havia deixado o Mapa da Fome das ONU em 2013, quando apenas 3,6% dos brasileiros estavam em situação de insegurança alimentar grave — ou simplesmente fome. Entretanto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) confirmou que, em 2018, o país voltou a ter 5% da população em estado de fome, índice que inclui novamente o país no rol dos desafortunados do mundo.

O Indicador de Prevalência de Subalimentação da Organização das Nações Unidas (ONU) aponta que, em dezembro de 2020, a insegurança alimentar atingiu 59,4% dos domicílios brasileiros, dos quais 31,7% estão em situação de insegurança alimentar leve; 12,7% moderada e 15% em situação de insegurança alimentar grave, que acomete cerca de 73,1% dos domiciliados da região Nordeste.

Nessa terça-feira, 7, o sacerdote teve um encontro na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará com o deputado estadual Elmano de Freitas (PT), em que foram apresentado os trabalhos feitos ao longo da semana, com a distribuição de alimentos para os demais bairros carentes de Fortaleza.



