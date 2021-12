Mais Infância Ceará: "Os encontros fortalecem o desenvolvimento do meu filho"

Pelo menos uma vez por semana a diversão na casa da família da Luana Alves está garantida. Moradora do município de Pires Ferreira, a mãe do Antônio Rhuan, de 1 ano, conta que é comum receber a visita de uma educadora do Programa Mais Infância Ceará. “A educadora trabalha, de uma forma lúdica, as dimensões cognitivas, linguagens, motricidade e a socioafetividade. Inclusive, além do meu marido, às vezes meu pai e minha mãe participam também", conta a mãe de Rhuan.

Há cerca de dois meses, uma agente do Centro de Referência de Assistência Social começou a entrar em contato com famílias no município para agendar o acompanhamento por profissionais das áreas da educação e assistência.

O intuito é reunir criança, mãe, pai e a educadora. "A responsável pela agenda sempre nos mostra que precisamos preservar a questão do fortalecimento dos vínculos. Há cerca de dois meses, algumas mães começaram a aceitar as visitas presenciais. Esses encontros fortalecem o desenvolvimento do meu filho”, relata Luana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No total, o Governo do Ceará realizou cerca de 5.164.320 visitas domiciliares a famílias com crianças e gestantes em situação de vulnerabilidade. A ação foi feita por meio do Primeira Infância no Suas/Criança Feliz, que integra o programa Mais Infância Ceará, e ocorreu entre julho de 2017 e este mês de dezembro.

Com os números, o Ceará figura em terceiro lugar na visitação, ficando atrás apenas da Bahia (7.116.003) e Maranhão (5.970.056), em todo o Brasil. Os números foram divulgados na segunda-feira, 6, na abertura do Seminário de Avaliação de 2021 e Planejamento de 2022 das ações do Programa no Ceará.

“O Ceará já inseriu todos os 184 municípios no programa, realizamos mais de cinco milhões de visitas domiciliares, assistimos quase 115 mil crianças. Estamos fortalecendo os Cras (Centro de Referência de Assistência Social), criamos o Big Data Social e financiamos todos os municípios. É com o desenvolvimento infantil que vamos avançar na Assistência Social e na democracia do País”, pontuou, a titular da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), Socorro França.

Quem também se alegra com as visitas é Cecília de Paiva. Ela mora com o maridos e os três filhos, também em Marruas dos Rosas, em Pires Ferreira. O Jordan, filho mais novo de Cecília, tem dois anos. A família recebe a visita de uma profissional do Cras uma vez por semana.

"Nessas visitas, ela traz atividades que envolvem o desenvolvimento da percepção, os sentidos e o afeto entre nós, como família, trabalhando toda a coordenação motora da criança, além da atenção, visão e fala", comenta a mãe.

Sobre as profissionais do projeto, a mãe ressalta. "São profissionais humanas, que passam segurança e fazem trabalho de excelência. Elas estão sempre na nossa casa dando atenção e estabelecendo uma parceria. É um programa muito eficaz", finaliza Cecília.

Mais Infância Ceará

Criado em agosto de 2015, o programa Mais Infância Ceará se debruça sobre questões que envolvem a infância e a relação familiar dos cearenses. A iniciativa abrange os 184 municípios do Estado, e tem o propósito de contribuir para o desenvolvimento da criança na sociedade. O Programa Mais Infância Ceará é estruturado em quatro pilares: Tempo de Nascer, Tempo de Crescer, Tempo de Aprender e Tempo de Brincar.

Tempo de Nascer atende a questões que envolvem o cuidado materno-infantil, visando a redução da morbimortalidade materna e perinatal. Dentre as realizações deste pilar estão a capacitação de 1300 médicos e enfermeiros com o objetivo de qualificar e reestruturar a linha de cuidado materno-infantil. Além da oferta métodos contraceptivos de longa duração às mães/mulheres que tiveram gravidez de Alto Risco.

Já o Tempo de Crescer contempla a construção de uma rede de fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de serviços e formação de profissionais. Envolve a Visita Domiciliar, Mais Nutrição, Formação Profissional das áreas da Saúde, Educação e Assistência e realização de atendimento às crianças com atrasos no desenvolvimento, em espaços implantados nas 19 policlínicas do Estado.

O Tempo de Aprender compreende a escola como direito de todos, e pretende atender à meta de universalizar a oferta de pré-escola e ampliar a oferta de creches. Conta a instalação dos Centro de Educação Infantil (CEI). Até o momento, 58 espaços pedagógicos para o público infantil já foram entregues.

Por fim, o Tempo de Brincar foca nos benefícios para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional das crianças. Esse eixo foi planejado a partir da revitalização de praças já existentes, por meio da instalação de brinquedos, espaços compostos por playgrounds, quadras poliesportivas, áreas de convivência e bicicletários. No total, serão entregues 45 praças, das quais 23 já foram instaladas e o restante está em execução ou em licitação.



Tags